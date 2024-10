Cet été, le Magic a réalisé un joli coup en faisant l’acquisition de Kentavious Caldwell-Pope. L’ancien arrière des Nuggets garnit la traction arrière floridienne et est destiné à apporter de nombreuses choses. Peut-il être LE joueur qui fait franchir un cap chez Mickey ?

A Orlando, on se frotte les mains après avoir réussi à dégoter l’un des meilleurs role players de la NBA par l’intermédiaire de la Free Agency. Le Magic n’a pas énormément bougé lors de cette intersaison et KCP représente le principal renfort enregistré par la bande de Paolo Banchero cet été. Focus sur tout ce que peut apporter l’arrière.

Déjà, commençons par le commencement.

Le Magic était l’une des pires équipes au pourcentage de tirs à 3-points convertis sur la saison passée (cette phrase pourrait être écrite dans à peu près chaque article sur la franchise depuis 10 ans), et a un spacing aussi serré que Nikola Jokic dans du 36. A l’inverse, Kentavious Caldwell-Pope réussissait 40,6% de ses tirs du parking la saison dernière, et avait un pourcentage supérieur aux 40% lors de trois des quatre dernières saisons.

L’arrière va étirer le jeu du Magic pour apporter une réelle menace derrière l’arc et permettre notamment à Paolo Banchero et Franz Wagner d’avoir encore plus d’espaces pour jouer leurs duels. Eux qui étaient très ciblés et régulièrement pris à deux par les défenses, bénéficieront de l’apport de KCP, soit pour sanctionner plus facilement leurs défenseurs, soit pour servir l’arrière dans un fauteuil qui sera prêt à dégainer et faire ficelle.

Kentavious Caldwell-Pope est aussi un role player très respecté dans la ligue. Ce n’est pas forcément un nom ronflant en NBA, mais il est de ces joueurs qui rendent tout plus facile pour ses coéquipiers. Véritable 3 and D, il colle parfaitement à la philosophie de jeu de Jamahl Mosley, qui est basé sur une grosse défense. Véritable chien de garde, il pourra aider à contenir le meilleur attaquant adverse chaque soir tout en enfilant ses quelques paniers primés, dont le Magic a désespérément besoin.

Par ailleurs, imaginez seulement attaquer face au Magic, il faut déjà passer un Jalen Suggs sous cocaïne sur tout-terrain, prêt à plonger dans n’importe quels tibias pour glaner un ballon. Si l’obstacle dégarni est franchi, il y a Franz Wagner qui envoie ses balafres dans les gencives de l’attaquant ou Paolo Banchero qui fera également les efforts pour lui passer les menottes. C’est au bord des larmes qu’il faut se présenter devant Kentavious Caldwell-Pope pour un duel qui s’annonce difficile à gagner, et si par miracle l’attaquant arrive dans la raquette, c’est Jonathan Isaac – AKA le Ministre de la Défense – qui se charge de lui barrer la route. Un véritable calvaire.

Mais revenons-en à la dernière recrue en date du Magic qui, à 31 ans, fera également figure de daron dans cette équipe de baby-boomers. Joe Ingles parti à Minnesota, le poste de moniteur de colonie de vacances (qui n’en est plus vraiment une) était vacant en Floride. Il semble revenir de droit à l’arrière autrefois sous bracelet électronique. Mais résumer KCP à un simple rôle de mentorat à Orlando serait presque insultant. Toutefois, son expérience, son vécu et sa sérénité dans les moments chauds feront aussi beaucoup de bien au Magic qui voudra aller encore plus loin que le premier tour des Playoffs cette saison.

Orlando n’a jamais gagné de titre NBA dans son histoire, et a besoin de mecs avec une mentalité de champion pour espérer y parvenir un jour. Kentavious Caldwell-Pope est l’un de ces joueurs. Déjà champion NBA en 2020 avec les Lakers dans la bulle d’Orlando, il a remis le couvert en 2023 chez les Nuggets. A chaque fois, il a joué un rôle prépondérant dans ces victoires finales, à coups de shoots lointains et de défense dure sur l’homme. Exactement ce dont a envie/besoin le Magic. Même si évidemment, on n’en est pas encore là, il sera assurément un gros avantage si le Magic parvient à faire un run en Playoffs.

Alors certes, Orlando a sorti le chéquier pour s’attacher ses services. Kentavious Caldwell-Pope a signé pour 3 ans et 66 millions de dollars, avec une player option pour la troisième saison. Mais c’est désormais le prix pour s’attacher les services d’un joueur qui laisse de bons services partout où il passe, et qui se fond parfaitement dans n’importe quel collectif. Ce n’est pas donné, certes, mais sur le marché des agents libres, il n’y avait peut-être aucun joueur qui correspondait plus au Magic que lui. Savoir défendre, savoir shooter, avoir de l’expérience et deux titres par-dessus le marché, c’est tout ce dont Jamahl Mosley rêvait.