Preview du Orlando Magic – Saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée (rien à voir avec Hugo) en profondeur. Aujourd’hui ? Direction le nord de la Floride, là où il y a des lacs et des parcs d’attractions, pour parler du Orlando Magic. L’équipe progresse à vitesse grand V et doit désormais confirmer son retour, mais quels objectifs peut-on se fixer chez Mickey ?

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Un début de saison relativement calme, la franchise était à l’équilibre jusqu’à cette série de 9 victoires consécutives débutée au cours du mois de novembre et qui s’est achevée début décembre, où le Magic a tout rôti sur son passage.

L’identité d’Orlando s’est révélée au grand jour. Une défense de fer, et une attaque plus poussive, mais portée tant bien que mal par Paolo Banchero, devenu All-Star cette saison, et son lieutenant Franz Wagner. Et cette formule – guidée par Jamahl Mosley (finaliste pour le titre de Coach de l’Année) – a porté ses fruits, suffisamment pour retrouver les Playoffs après quatre années de disette.

Malheureusement, les coéquipiers de P5 ont fini par s’incliner avec les honneurs au terme d’un Game 7 disputé face aux Cleveland Cavaliers. Le choke est bel et bien là, mais les promesses d’avenir sont encore plus dingues pour ces jeunes joueurs dont les dents rayent le parquet.

Le marché de l’été

Ils partent : Markelle Fultz, Joe Ingles, Chuma Okeke, Admiral Schofield, Kevon Harris

Markelle Fultz, Joe Ingles, Chuma Okeke, Admiral Schofield, Kevon Harris Ils prolongent : Franz Wagner, Jonathan Isaac, Moritz Wagner, Goga Bitadze, Gary Harris, Trevelin Queen (two-way)

Franz Wagner, Jonathan Isaac, Moritz Wagner, Goga Bitadze, Gary Harris, Trevelin Queen (two-way) Ils arrivent : Kentavious Caldwell-Pope, Tristan da Silva, Cory Joseph

A Orlando, on a préféré fignoler l’effectif que tout chambouler après une campagne très prometteuse. Les frères Wagner (dont Franz, qui a signé un nouveau contrat de 224 millions de dollars !), Jonathan Isaac et Goga Bitadze ont prolongé en Floride centrale pour apporter de la stabilité à l’équipe. La principale recrue du Magic se nomme Kentavious Caldwell-Pope, et elle coche toutes les cases dont le Magic avait besoin. C’est un arrière d’expérience, double champion NBA, très bon shooteur et excellent défenseur, qui sait jouer sans ballon. Tristan da Silva, 18è choix de la dernière Draft, arrive également tandis que Cory Joseph a été signé pour jouer les baby-sitters. Enfin, on peut aussi noter que Mac McClung et Jarrett Culver ont chacun reçu une invitaiton pour le camp d’entraînement.

Au rayon des départs, Markelle Fultz n’a pas été prolongé et cherche toujours une équipe, Joe Ingles est parti apporter son expérience chez les Wolves, et Chuma Okeke tentera de lancer sa carrière chez les Knicks.

Le roster 2023-24 du Magic

Meneurs : Jalen Suggs , Anthony Black, Cory Joseph

, Anthony Black, Cory Joseph Arrières : Kentavious Caldwell-Pope , Cole Anthony, Jett Howard, Trevelin Queen (two-way)

, Cole Anthony, Jett Howard, Trevelin Queen (two-way) Ailiers : Franz Wagner , Tristan da Silva, Gary Harris, Caleb Houstan

, Tristan da Silva, Gary Harris, Caleb Houstan Ailiers-forts : Paolo Banchero, Jonathan Isaac

Jonathan Isaac Pivots : Wendell Carter Jr., Moritz Wagner, Goga Bitadze

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Le cinq de départ semble déjà dessiné, et attaquer ce roster en l’état pourrait bien être un véritable calvaire pour les adversaires. Jalen Suggs et Kentavious Caldwell-Pope sont deux des meilleurs défenseurs extérieurs du circuit, Wendell Carter Jr. est une tour de contrôle sous-estimée en NBA, tandis que les deux stars Franz Wagner et Paolo Banchero font toujours les efforts.

En attaque, l’arrivée de KCP apporte un spacing plus vu à Orlando depuis 1832, sa qualité de shoots devrait permettre à P5 et Franz de pouvoir mieux jouer leurs 1vs1 ou l’écran avec WCJ, tandis que Jalen Suggs est attendu au tournant à la mène pour confirmer sa belle saison passée et obtenir davantage de responsabilités.

Une petite vidéo en passant ?

Source tableau : HispanosNBA.com

Paolo Banchero en priorité, Franz Wagner en option secondaire.

Paolo Banchero devrait encore jouer le rôle du leader offensif cette saison à Orlando, et même si les pourcentages ne sont pas toujours au rendez-vous, comptez sur l’Américano-italien pour aller gratter des lancers et garnir la feuille de stats à tous les autres étages. Franz Wagner est également capable de gros cartons offensifs et pourrait être une excellente option certains soirs, encore faudra-t-il choisir le bon. Jalen Suggs ou encore Wendell Carter Jr. pourraient aussi plier quelques classiques, mais on vous conseille de ne les jouer qu’en ultime recours ou sous la torture.

Infirmerie : le point sur les blessures

La plus grosse interrogation repose forcément sur le longiligne Jonathan Isaac. Lui qui a connu plus de deux saisons blanches consécutives, a enfin réussi à enchaîner les matchs l’an dernier, mais a été relativement épargné lors des back-to-backs. Toute la ville d’Orlando prie pour que son Ministre de la Défense, prolongé à prix d’or sur le long terme avec un contrat partiellement garanti, poursuive sur cette lancée. Wendell Carter Jr. – également sujet aux pépins physiques et touché à la cheville en pré-saison – sera aussi à surveiller, on espère qu’il jouera enfin plus de 62 matchs, son plus haut total en carrière.

Quels objectifs cette saison ?

Confirmer la superbe saison de l’an passé serait déjà une très belle chose. Orlando a de quoi jouer l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs, c’est en tout cas ce qu’ambitionne Paolo Banchero, qui voit les choses en grand pour son Magic. Il y a quand même du beau monde à contrer dans la Conférence Est, mais s’ils n’y croient pas eux-mêmes, qui va y croire pour eux ?

P5 dispose des clés du camion et continue de progresser à la vitesse de l’éclair, Franz Wagner a signé un énorme contrat et aura à cœur de le justifier, Jalen Suggs voudra confirmer que sa carrière est bel et bien lancée, WCJ – quand il est en forme – peut faire de gros dégâts, et KCP colle parfaitement à l’ADN du Magic. Ajoutez à ça un banc relativement jeune mais homogène avec le dernier venu Tristan da Silva, mais aussi Anthony Black et Jett Howard (peu utilisés dans leur année rookie et qui voudront pointer le bout de leur nez) ainsi que les “vieux loups de mer” que sont Cole Anthony, Jonathan Isaac et Mo Wagner, et vous obtenez une équipe qui est désormais bien plus qu’un poil à gratter à l’Est. Dans le sillage du coach Jamahl Mosley, Orlando est de retour et est plus ambitieux que jamais pour aller craquer le top 4 voire plus.

Le pronostic du rédacteur

48 victoires – 34 défaites Une différence pas forcément significative niveau bilan (47 wins l’an dernier) mais qui pourrait bien permettre à l’effectif de viser encore plus haut. Avec des Celtics qui semblent intouchables, il faudra composer avec les Bucks, les Sixers, les Knicks, les Cavs voire les Pacers et le Heat. Mais le Magic a tout ce qu’il faut en stock pour tenir tête à toutes ces équipes, et voudra prouver qu’il n’a absolument rien à leur envier. Evidemment, la réalité du terrain est parfois autre que celle du papier, mais Orlando semble bien géré après les fameuses années Rob Hennigan, qui ont fait grimper le taux d’alcoolisme chez Mickey. Il est donc légitime d’imaginer de belles choses pour la franchise cette saison. Paolo, Franz & Cie pourraient bien craquer l’avantage du terrain en 2025 !

