Kyrie Irving vise les Jeux Olympiques 2028 avec Team USA… ou l’Australie

Kyrie Irving et Team USA, une union doublement médaillée d’or à l’international. Au mondial 2014, puis aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Est-ce que l’aventure de ses compatriotes à Paris, doublée de la future tenue des JO à Los Angeles lui donneraient envie de regoûter à l’olympisme ? C’est oui, selon l’intéressé qui ne refuserait pas non plus… l’Australie.

Kyrie Irving n’est pas quelqu’un de difficile. Tout dépend de la situation. En l’occurence, en matière de basketball international – et même s’il a fait le tour du sujet en termes de titres collectifs – il est ouvert à toute proposition. Notamment celle de représenter les États-Unis en 2028. D’ici là, plusieurs générations auront débarqué en NBA et pourront prétendre à une place, mais Uncle Drew s’estime encore capable de faire le cut très prisé de l’aventure aux cinq anneaux, dans des propos recueillis par The Athletic

“Je veux juste qu’on me donne une chance, parce que c’est la culture qui a été créée ici au sein de Team USA par les anciens de 2008 à 2016. J’ai été formé par Kobe Bryant, par LeBron James, par Jason Kidd. Ces gars m’ont appris beaucoup de choses sur le fait de gagner sa place dans l’équipe. Je compte le faire en 2028. Si Dieu le veut, si je ne suis pas blessé, je veux jouer.”

Toutefois, dans d’autres propos, il ne ferme par la porte à une intégration dans l’équipe d’Australie. Binational depuis sa naissance (à Melbourne), le processus paraît toutefois compliqué : il faudrait que Team USA et la FIBA approuvent la démarche.

“J’aimerais envisager l’idée de jouer pour l’équipe d’Australie. Bien que cela ne semble pas être une possibilité solide pour le moment, en tant que compétiteur né en Australie, la transition ne serait pas difficile. Je veux être clair : je ne veux pas me préparer à une déception lorsqu’il y a d’autres opportunités disponibles”.

Peut-on parler de “bouffer à tous les râteliers” ? Peut-être pas non plus, car comme évoqué ci-dessus, Irving n’est pas à la recherche d’un titre international manquant. Non, il semble que le joueur souhaite plutôt participer à nouveau à la fête immense et universelle que sont les Jeux. Le frisson de représenter une nation. Encore faut-il que Kyrie soit en forme physique d’ici 4 ans. Cela lui fera alors 36 ans, l’âge de Stephen Curry lors des JO à Paris. Rien d’impossible, mais rien de très facile non plus, en somme.

