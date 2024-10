Yuki Kawamura essaie de faire son trou aux Memphis Grizzlies. Le meneur de jeu de 23 ans et 1m73 participe à la pré-saison de la franchise du Tennessee et est en train de devenir un des chouchous du public. Ja Morant a peut-être trouvé son back-up !

Aux Jeux olympiques, un homme a éliminé l’Équipe de France, Stephen Curry. Mais avant ça, du côté de Lille, un autre est passé à un shoot miraculeux de Matthew Strazel de probablement en faire autant, Yuki Kawamura. Face aux Bleus, le jeune meneur de jeu avait torturé Andrew Albicy, envoyé en mission pour le ralentir, et envoyé 29 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

Ses belles performances dans l’Olympe lui ont permis de signer un contrat pour le camp d’entraînement des Memphis Grizzlies. Une occasion de convaincre et de réaliser le rêve de tout joueur de basket-ball, signer en NBA. Actuellement, la franchise du Tennessee compte 13 joueurs en contrats garantis et trois two-way contacts. Il reste donc deux places à aller chercher pour quatre hommes encore en compétition : Miye Oni, Maozinha Pereira, Armando Bacot et Yuki Kawamura.

Dans cette liste, le Japonais est celui qui a eu le plus de temps de jeu dans les deux premiers matchs de pré-saison disputés par les hommes de Taylor Jenkins. Et si, sa performance contre Charlotte n’a pas été très bonne, celle contre Dallas a été plus que satisfaisante avec 5 points et 3 passes décisives en 9 minutes. Et au vu de la réaction de ses coéquipiers après son premier tir à 3-points, le numéro 17 est très bien intégré.

Yuki Kawamura a donc des raisons d’y croire et d’autant plus car, dans l’effectif des Grizzlies, Ja Morant est le seul meneur de jeu pur. Marcus Smart peut bien rendre des services, mais il y a une vraie place à prendre pour l’ancien joueur de Yokohama.

Ce qui est sûr, c’est que le Japonais décrocherait le précieux sésame à coup sûr s’il était distribué après un vote populaire. Lors d’un entraînement public, il s’est mis les fans dans la poche en imitant la “Griddy Dance” de Ja Morant. La star de Memphis le rejoignant rapidement au milieu du terrain pour la faire avec lui.

Jake LaRavia et Taylor Jenkins se sont exprimés après l’entraînement et ont complimenté le nouveau joueur des Grizz’ :

“Il a volé la vedette à tout le monde aujourd’hui. C’est une joie de le côtoyer, c’est un personnage. Il est plein d’énergie, pétillant, et je suis heureux qu’il ait pu le montrer aux fans.” – Jake LaRavia “Il fait bien plus que danser et gagner ce genre de compétitions. Il nous a aidé à élever le rythme de nos entraînements.” – Taylor Jenkins

Les pas de danse de Yuki Kawamura pourraient bien être mis à l’honneur sur le banc de Memphis cette saison !

Source texte : ABC 24 Memphis