Héros des Bleus face au Japon, Matthew Strazel est sur toutes les lèvres ce soir. Ses coéquipiers et son coach lui ont rendu hommage en déclaration d’après-match.

On a sans doute vécu le match le plus fort de ces JO en émotions aujourd’hui avec ce France – Japon. Un scénario improbable, un finish hallucinant et comme pour toute pièce de théâtre digne de ce nom, il fallait un personnage clef pour attirer tous les projecteurs. Ce héros des planches, c’est Matthew Strazel aujourd’hui.

Avec ses 17 points en sortie de banc et surtout son shoot monumental en fin de match, il a joué un rôle XXXXL dans le comeback de la France. C’est aussi lui qui finit le boulot avec deux lancers sur la ligne en bout de prolongation. Un match parfait pour lui.

Pas étonnant donc de voir ses coéquipiers le couvrir d’éloges. Rudy Gobert, passeur décisif sur le shoot de l’égalisation raconte le tir de l’intérieur. Des propos rapportés par Benoît Carlier de TrashTalk.

“C’était incroyable. Sur le coup, quand je lui ai ressorti le ballon j’étais un peu énervé qu’il n’ait pas tiré tout de suite et puis il a fait un stepback et au final il avait un temps d’avance. Il avait calculé qu’il y aurait peut-être une faute et il a réussi à le mettre. C’était incroyable. […] C’est un shoot qu’il travaille tous les jours, c’est un shoot qu’il peut mettre mais à 21 ans, le mettre dans ces moments-là c’était ballsy comme on dit.” – Rudy Gobert

Du côté de Vincent Collet également, les compliments sont là. Le sélectionneur des Bleus a (logiquement) annoncé Matthew Strazel comme l’homme du match côté Français.

“Quand j’ai vu le tir partir, je ne pouvais même pas penser qu’il allait faire filoche. C’est vraiment l’homme du match de notre côté, clairement. Mais là c’est plus que ça. Il a fait un exploit qui nous a sauvés.” – Vincent Collet

Pour Victor Wembanyama, c’était aussi un moment inoubliable mais l’intérieur star des Bleus n’a jamais douté de son coéquipier.

“Je l’ai jamais vu reculer. Peu importe le niveau. La première fois que j’ai joué contre lui, j’avais 10 ou 11 ans. C’était Nanterre – Marne-la-Vallée . J’étais le plus jeune et c’était aussi un des plus jeunes. Il avait déjà cette fougue et cette volonté d’être un leader et un scoreur. J’ai toujours su qu’il avait cette personnalité et ce feu en lui, surtout en équipe de France.” […] – Victor Wembanyama “C’est le tir de sa vie. C’est une chance pour moi de l’avoir vécu en live.” – Victor Wembanyama

Nicolas Batum, capitaine des Bleus n’a pas tari d’éloges pour son coéquipier, le qualifiant tout simplement de sauveur de la France. Cette fois dans des propos rapportés par la FIBA.

“Matthew Strazel nous a sauvés ! Il n’a pas eu un match facile contre le Brésil, il a commencé et n’a joué que quatre minutes. Mais il a travaillé dur ces deux derniers jours, il n’a pas abandonné et ce soir, il a été incroyable. Il a vraiment sauvé notre tournoi. Il a été énorme. Énorme.”

Autre réaction, celle d’un Andrew Albicy qui vivait un événement un peu spécial aujourd’hui puisqu’il s’agissait de sa 100e sous le maillot de l’Équipe de France. Autant dire qu’il n’oubliera pas ce match de sitôt.

“Comme je l’ai dit hier, à chaque fois il y en a toujours un qui va prendre le relais et aujourd’hui c’était Matthew et un grand merci parce que pour ma 100è sélection je voulais finir sur une victoire donc merci à lui.”

Le mot de la fin revient au principal intéressé, qui parle de ce shoot tout simplement comme le plus grand moment de sa carrière.

“J’ai eu de la chance que ça tombe dedans et je suis content d’avoir pu arracher cette prolongation qui s’est transformée en victoire.” – Matthew Strazel “C’est difficile à décrire. J’étais pas ému, j’étais pas énervé. J’ai fait le vide dans ma tête. J’étais super content et vite concentré sur le lancer parce que mettre un tir comme ça si on rate le lancer c’est dommage.” – Matthew Strazel [Plus gros souvenir en EDF ?] “Oui clairement. Après mes premières sélections pendant les fenêtres de qualification, ça va rester le plus beau moment de ma carrière pour le moment.” – Matthew Strazel

Source texte : TrashTalk / FIBA