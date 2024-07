JO Paris 2024 : l’Allemagne tape le Brésil (86-73), RDV vendredi pour le choc face aux Bleus

Après la victoire insensée de la France face au Japon, c’est l’Allemagne qui a tenté de préserver son invincibilité face un Brésil forcé à l’exploit. Au terme d’un premier quart-temps à sens unique, la Seleção s’est réveillée pour rendre la vie difficile aux Allemands. Au final,

Tout juste (non) remis de nos émotions créées par le tir stratosphérique de Matthew Strazel qui a indirectement offert la victoire à la France face au Japon, on s’est posé sur l’autre match de la poule B. L’Allemagne voulait gagner pour arriver face aux Bleus en position préférentielle, on a cru durant les premières dix minutes que cette rencontre allait tourner à la correction. Franz Wagner, Dennis Schroder en mode rouleau compresseur, le Brésil aux abois et déjà mené de 12 points après dix minutes.

C’est après un gros quart d’heure de jeu que la fenêtre s’est finalement ouverte, grâce à une adresse retrouvée et des grosses ficelles signées notamment Lucas Dias et Gui Santos. L’Allemagne panique et bafoue son basket, de quoi arriver à la mi-temps avec un score de parité (40-40). Une deuxième mi-temps de haut vol à venir ?

Pas spécialement, la remontada sud-américaine s’est transformée en pétard mouillé. Les Allemands ont repris le jeu en main, dominé le troisième quart et l’écart est de nouveau à plus de 10 pions. L’abdication finale du Brésil, synonyme d’élimination certaine, survient en début de quatrième quart. Score final : 86-73.

Rendez-vous vendredi à 21h, pour un France – Allemagne capital, qui décidera de la première place du groupe !