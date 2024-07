Victor Wembanyama est passé par tous les états ce mardi face au Japon. Il a bien commencé, eu un gros passage à vide, avant de renaître lors de la prolongation.

Dans ce match complètement fou face au Japon, finalement remporté par les Bleus en prolongation et marqué par le 3+1 venu d’ailleurs de Matthew Strazel, Victor Wembanyama a soufflé le chaud et le froid.

10 points en première mi-temps avec des actions dont il a le secret, puis aucun point en deuxième mi-temps, lui qui n’a pas été autant utilisé que d’habitude. Wemby était-il épuisé ? Les systèmes de Vincent Collet n’étaient-ils pas dessinés pour lui ? Le style de jeu du Japon a-t-il gêné le joueur des Spurs ? Difficile de vraiment savoir. Mais si l’EDF avait perdu ce match, nul doute que Totor aurait été pointé du doigt.

Néanmoins, en prolongation, on a retrouvé le Wemby que l’on connaît, et qui est capable de marquer 8 points sur 10 en prolongations. Vincent Collet a en tout cas adoré la réaction de son poulain, qui ne s’est pas laissé submerger.

“On l’a moins vu toute la deuxième mi-temps. Il a mal commencé la deuxième mi-temps si je peux me permettre mais il s’est bien repris en prolongation. C’est un comportement de champion. Il a été présent au moment décisif. Je lui ai un peu soufflé quand on a commencé la prolongation mais c’est ça qui était bien car il a gardé confiance. Il était un peu dans le dur, je pense qu’il était un peu fatigué ce soir.” – Vincent Collet

Victor Wembanyama termine finalement la rencontre avec 18 points, 11 rebonds, 6 passes décisives, 2 steals et 2 contres. A défaut d’avoir beaucoup scoré, il a tout de même beaucoup distribué le jeu et libéré ses coéquipiers, qui ont eu leurs tickets shoots. Même quand il est plus dans le dur, Wemby fait en sorte de peser le plus possible, et surtout, ne perd jamais confiance. C’est cette mentalité de champion qu’a souligné son sélectionneur après ce véritable thriller face à la sélection japonaise.

Wemby a adapté son approche selon les moments du match et selon la défense nippone, qui a tout fait pour contenir l’arme tricolore n°1. Mais qu’est-ce qui a bien pu changer pour Totor au fil du match ?

“J’ai compris la dynamique du match. Ils jouaient comme des outsiders, et on les a peut-être trop laissés nous rentrer dedans. Donc j’ai voulu tout faire pour terminer le travail en prolongations, et je pense que ça a marché.” – Victor Wembanyama

Victor Wembanyama (et les Bleus) ont réagi dos au mur, et ce shoot invraisemblable de Matthew Strazel, “le plus gros shoot de sa carrière” selon Wemby, est venu donner un sursis à la France. Les Bleus sont désormais à 2-0 et vont jouer la première place de leur groupe face à l’Allemagne, championne du monde en titre, ce vendredi.

___________

Sources texte : Benoît Carlier, The Athletic