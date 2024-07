Pour son deuxième match du tournoi olympique, l’équipe de France n’a toujours pas convaincu. Malgré la victoire face au Japon (94-90), les Bleus ont souffert en attaque comme en défense et se sont imposés au bout des prolongations

Dès la première action, le magnifique lay-up manqué par Rudy Gobert laisse pessimiste concernant le souci de fluidité offensive de cette équipe. Pour autant, la profusion en paniers dans le premier quart-temps fait mentir les détracteurs. Victor Wembanyama est chaud comme la braise, les 27 000 spectateurs du stade Pierre Mauroy assistent à un spectacle divertissant.

Mais au-délà du bon démarrage de Rui Hachimura, autour de qui toute l’attaque nippone gravite, Yuki Kawamura rappelle vite que le groupe de Tom Hovasse vit et meurt pour le shoot. Quand la confiance s’installe des deux côtés, les mouvements offensifs sont récompensés et les filoches suivent : déjà 32-25 au bout de 10 minutes. La France profite toutefois d’un avantage de taille évident. Leurs adversaires ne peuvent pas suivre les rebonds offensifs après pénétration, et Rudy Gobert se régale dans la raquette.

Parce que le 30 juillet est un jour de milieu d’été, la cadence offensive prend vite un RTT. Le momentum est d’abord ralenti par une second-unit la tête à l’envers (2 points marqués en 4 minutes), avant que le Japon ne fasse parler la poudre derrière l’arc (7/15 à la mi-temps). Entre les rotations de Vincent Collet ou les errements au rebond, les sourcils des fans tricolores prennent vite des postures inhabituelles. Le petit écart de 5 points à la pause témoigne d’une machine loin de fonctionner à la perfection.

Mais ce qui n’était qu’une inquiétude se transforme vite en gros problème en sortie de vestiaires. Le couteau entre les dents, l’Akatsuki menée par un superbe Josh Hawkinson (4/5 de loin pour démarrer), ne se font pas prier pour continuer leur IMMENSE chantier à 3-points. La France n’exploite plus les mismatchs à l’intérieur et le Japon profite de notre déficit d’adresse pour passer devant sur un run de 11-2.

Yuki Kawamura est peut-être devenu Stephen Curry, mais l’insolente efficacité nippone est surtout due à une défense française aux abois. Même Victor Wembanyama n’est pas dans ses baskets, Vincent Collet fait la moue. Il faut un nouveau coup de collier impulsé par Guerschon Yabusele et Rudy Gobert pour garder un matelas futon d’avance. Que c’est dur, seule une adresse très élevée fait survivre le groupe de Collet.

Les rotations françaises restent imprécises, il faut l’exclusion de Rui Hachimura (deux antisportives) pour que l’attaque japonaise ralentisse… temporairement. L’inévitable Kawamura (29 points !) est aussi grand que le Mont Fuji, l’Akatsuki passe tranquillement devant à 5 minute de la fin du match.

Alors que Josh Hawkinson est très solide en défense sur Wemby, le niveau de jeu bleu chute à vitesse grand V. Tirs courts, pertes de balles, incompréhensions, tout y est. Le body language illustre la catastrophe, Rudy Gobert est même AVALÉ par un contre monstrueux de Hugh Watanabe. Dans un money-time irrespirable, Evan Fournier sort ses coéquipiers de leur tombe avec un tir complètement fou. Et alors que les 4 points de retard à 16 secondes de la fin semblent insurmontables, c’est Matthew Strazel qui ENVOIE UN 3+1 DEPUIS NEPTUNE. Absolument dingue, prolongations.

Magnifiquement lancés par un And-one puis une superbe défense de Wembanyama, les Bleus prennent les commandes de l’overtime grâce à leur Alien qui se réveille (enfin) offensivement. Le pivot des Spurs est partout, au shoot comme au rebond offensif, mais l’attaque tricolore retombe vite dans ses travers. En suant à grosses gouttes jusqu’au bout, l’EDF encaisse un énième 3-points à 7 secondes du buzzer. Les lancers de Matthew Strazel scellent le sort de la rencontre, mais la victoire a un goût amer de galère.

Après la victoire poussive face au Brésil, la France a fait état de ses énormes lacunes malgré la victoire. Face à l’Allemagne dès vendredi, le niveau d’opposition ne sera pas le même.