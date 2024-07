JO Paris 2024 : les notes de France – Japon

L’Equipe de France s’est imposé miraculeusement contre le Japon pour son deuxième match dans ces Jeux olympiques. Un succès arraché 94-90 après prolongation après une bouillie de basket-ball. Le bulletin de notes est là et spoiler, malgré la victoire, il est salé !

# France

Rudy Gobert (4) : L’endroit où il a eu le plus d’impact dans ce match, c’est dans la lèvre de Nicolas Batum. Shaquille O’Neal sourit devant son écran.

Victor Wembanyama (5,5) : Sa deuxième mi-temps était une catastrophe industrielle, Shaquille O’Neal avait ressorti les comparaison avec Bol Bol. Après la prolongation, elles étaient à nouveau rangées bien au fond de la poubelle.

Nicolas Batum (4) : Batman était de sortie face au Brésil, il a laissé la place à Robin contre le Japon. Une agressivité qui n’aura duré que deux actions, un petit peu comme quand j’avais interpellé un automobiliste la semaine dernière et que je me suis rendu compte que ses bras faisaient la taille de ma tête.

Evan Fournier (7) : Un premier quart-temps dans les étoiles, un shoot extraordinaire avant celui de Matthew Strazel pour nous sauver et tout les autres shoots ratés n’ont pas existé ! Douter du duc de Charenton, vous n’auriez jamais du.

Andrew Albicy (3) : Il a été lancé dans le cinq de départ pour freiner Yuki Kawamura. Résultat : on a vu que Yuki Kawamura … dommage.

Matthias Lessort (5,5) : Il a imité Karl Malone sur un dunk, mais n’a pas eu beaucoup d’autre occasions de danser le Jazz. Le Matthias Lessort de la préparation est attendu au plus vite.

Guerschon Yabusele (7,5) : Teddy “Bear” Riner a l’habitude de traumatiser des japonais, Guerschon “Dancing Bear” Yabusele a pris le relais lors de ses courtes séquences de jeu. Hajime.

Isaïa Cordinier (6) : Le joueur de Bologne a fait une excellente première entrée ; il a à peine retouché le parquet par la suite, vous ne trouvez pas ça logique ? Vous avez raison !

Frank Ntilikina (4) : Un des meilleurs joueurs du premier matchs, un des pires du second. Vous pensez que de ne pas jouer depuis un an peut être une cause d’irrégularité et de manque de rythme ? Si, bah nous aussi.

Matthew Strazel (150000) : Donnez lui la Tour Eiffel, Céline Dion, le piano enflammé de Sofiane Palmart, Lady Gaga, les clés de mon appartement, ma Ventoline, mon ex…

Nando De Colo (3) : Il a défendu en marchant, ralenti les attaques comme s’il admirait le paysage, Rando en Colo.

Bilal Coulibaly (5) : Le Clodoaldien n’a pas été utilisé en première mi-temps, sa deuxième nous a prouvé que ça n’avait aucun sens !

#Japon

Rui Hachimura (7) : Face à la France, Rui a apporté de la viande dans la raquette et envoyé de la purée, Rui Hachiparmentier. Merci quand même pour les deux antisportives !

Yuta Watanabe (4) : 32 minutes, cinq points, un des meilleurs joueurs pour l’Equipe de France aujourd’hui ! Do Yu(ta) Wa(ta)nabe my lover ?

Josh Hawkinson (8) : Derrière sa petite mèche blonde se cache un sniper à la place de la prunelle. Il aurait pu tirer depuis Paris et faire switch à Pierre Mauroy. Le meilleur intérieur de la rencontre et oui cette phrase n’a aucun sens !

Yuki Kawamura (8) : Sweatshirt La taille ça compte (pas) – TrashTalk Shop

Makoto Hiejima (5) : On avait pas bien fait sa connaissance avant que son tir à sept secondes de la fin de la prolongation ne fasse couler la sueur le long de nos nuques. Canicule sur la France ce mardi, il n’y était pas étranger.

Yuki Togashi (3) : Un petit japonais qui va à toute vitesse, mais qui manque parfois d’adresse, Yuki Tsunoda !

Akira Jacobs (4) : On aime bien sa coupe de cheveux et c’est à peu près tout ce qu’on a à dire sur son match.

Hugh Watanabe (7) : On a appris que Yuta avait un frère et on était content, il nous a mis deux contres décisifs exceptionnels, on l’était moins.

Hirotaka Yoshii (2) : Au début de la rencontre, le rédacteur de cet article ne le connaissait pas, après la rencontre et malgré … minutes sur la parquet, il ne le connait toujours pas. C’est pas bon signe.