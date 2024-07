Miraculés face au Japon, les Bleus l’ont emporté en prolongation 94-90. Le héros du match ? Matthew Strazel, auteur d’un tir improbable pour arracher l’égalisation dans les dernières secondes.

Tout semblait perdu. Une défaite face au Japon aux JO de Paris 2024, devant le public français, semblait inévitable. Les fans tricolores du Stade Pierre Mauroy se tenaient la tête à deux mains, tandis que les Japonais faisaient déjà la fête.

Avec un peu plus de 16 secondes restantes à jouer dans le quatrième quart-temps, le score indiquait 84-80 pour le Japon. La suite ? C’est ça :

Je sais pas comment va se terminer ce match improbable, mais ce shoot est déjà légendaire !

MATTHEW. STRAZEL. pic.twitter.com/mMO9qy2DAC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 30, 2024

Au terme d’une possession un poil chaotique, Matthew Strazel hérite du ballon derrière la ligne à 3-points. Une feinte, un décalage, et le meneur de Monaco dégaîne. Le tir est compliqué, contesté, et on n’ose même pas l’imaginer rentrer.

Erreur.

Le tir arc-en-ciel de Strazel fait filoche, avec un coup de sifflet en prime ! 3+1, TROIS + UN, avec le lancer qui va bien pour forcer la prolongation juste derrière.

Les Bleus sont tout simplement miraculés. Un miracle qui va ensuite leur permettre d’arracher la victoire en prolongation. Et comme un symbole, c’est encore Matthew Strazel qui va mettre le couvercle avec un 2/2 sur la ligne dans les dernières secondes.

Merci MONSIEUR. Vraiment merci.