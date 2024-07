A peine arrivés du côté du Parc Urbain pour ce début de compétition… qu’une première surprise nous est tombé dessus. L’ambiance, elle, est exceptionnelle, et ces six jours de 3×3 promettent, vraiment.

Un stade de 5000 places sur l’une des plus belles places du monde, entre les Champs-Élysées et la Tour Eiffel, sous un grand soleil. Avec du basket 3×3. Désolé les gars hein, mais aujourd’hui peu de gens ont une meilleure vie que la nôtre.

EN PLACE POUR LE BASKET 3×3 !

Je vais pas vous mentir c’est le rêve d’une vie 🥹

Le site est absolument splendide et on va tâcher de vous faire vivre ça du mieux possible ❤️

Et si je vis une médaille (ou deux) française(s) je réponds plus de rien 🇫🇷 pic.twitter.com/9vuBomvcTT

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) July 30, 2024



Si certains s’éclatent – à raison – à Lille ou devant leur télé pour supporter les Bleus du 5×5 face au Japon, le basket 3×3 a officiellement attaqué à la Concorde, et ce début a été tonitruant, avec la défaite, ni plus ni moins, des championnes américaines face à l’Allemagne, bien moins référencée que les favorites de Team USA.

On attaque dans le dur dans le tableau féminin avec les championnes olympiques américaines en titre qui ouvrent le tournoi contre les Allemandes.

ALLEZ ! pic.twitter.com/7KHql5pBTo

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) July 30, 2024



Départ canon des Américaines (5-0), à se demander si la pression n’a pas fait perdre le match aux Allemandes avant de le jouer, mais un 8-0 plus tard et plus personne ne disait que dalle. La suite ? Un challenge permanent de l’outsider, les favorites qui se délitent, et c’est sur cette rime qu’on arrête ce premier récap aux airs de bonjour amical en direct de Paris.

Le fonctionnement de ce tournoi (une poule unique où tout le monde se rencontre avant les phases finales) offre évidemment aux Américaines un bon paquet de chances au rattrapage, alors que les Allemandes devront garder leur mood dès demain pour la suite. Allez, on enchaine, et à ce soir pour l’entrée de nos Équipes de France (21h30 et 22h05) !