Marie-José Pérec, la reine – L’histoire du Pépère Castor

Chaque jour pendant la quinzaine de Paris 2024, une histoire olympique sera racontée en live. Des anecdotes marquantes, des records, de l’insolite, du lien entre politique et sport, des portraits d’immenses championnes et champions…le Pépère Castor va aborder tous les sujets pour vous les faire vivre ou revivre. Pour la troisième chronique, on se remémore les exploits de Marie-José Pérec.

Aujourd’hui, Pépère Castor nous raconte l’histoire de l’une des plus grandes athlètes des années 1990. La gazelle, Marie-José Pérec. Avec son record olympique sur 400m qui tient toujours, sa longue foulée et ses dernières lignes droites absolument légendaires, Marie-José Pérec nous a offert certains des plus beaux moments de l’histoire du sport français.

Son doublé sur 400m et 200m aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 restera à jamais un exploit rarissime, qui n’a été réalisé que par deux autres athlètes dans l’histoire des Jeux olympiques. Avec les épreuves de l’athlétisme qui se profilent dans ces Jeux de Paris 2024, on a forcément d’immenses pensées en se remémorant les exploits de la gazelle il y a quelques décennies, et on a bien sûr étés agréablement surpris et émus de la voir allumer la vasque de ces JO de Paris 2024 avec Teddy Riner.