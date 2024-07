Dans la défaite malencontreuse face au Canada, Patty Mills a tout de même réalisé un sacré accomplissement. En inscrivant huit points, il dépasse Manu Ginobili pour totaliser 528 points marqués aux Jeux olympiques et passe ainsi cinquième au classement all-time des meilleurs marqueurs des JO.

Après ses 19 points contre l’Espagne, ses huit points contre le Canada aujourd’hui, Patty Mills est donc officiellement l’un des cinq scoreurs les plus prolifiques de l’histoire des Jeux olympiques.

Avec 13 points de moyenne à Pékin en 2008, 20,2 points à Londres en 2012, 20,5 à Rio en 2016 et 21,7 à Tokyo en 2021, Patty Mills a accumulé une sacré longévité olympique et mérite clairement sa place parmi les légendes qui composent le top 5 avec lui. Avec encore potentiellement quatre matchs sur ce tournoi olympique (dans le meilleur des scénarios), Mills peut potentiellement menacer Luis Scola même si ça s’annonce très tendu. La troisième place de Pau Gasol n’est techniquement pas hors de portée s’il craque complètement son slip et envoie 31 points de moyenne sur le reste des Jeux. Quoi, on peut toujours rêver non ?

Patty Mills has moved to 5th all-time in points scored at the #Olympics 🎯

1. 🇧🇷 Oscar Schmidt 1,093

2. 🇦🇺 Andrew Gaze 789

3. 🇪🇸 Pau Gasol 649

4. 🇦🇷 Luis Scola 591

5. 🇦🇺 PATTY MILLS 528 ⬆️

6. 🇦🇷 Manu Ginobili 523 ⬇️#Paris2024 #OlympicGames @BasketballAus pic.twitter.com/zRqQXAQZOV

— Basketball Sphere (@BSphere_) July 30, 2024

Les deux premières places du classement, occupées par Oscar Schmidt et Andrew Gaze, semblent bien être gravées pour l’éternité dans les tablettes de la FIBA. Déjà, les chiffres sont complètement dingues : 1 093 et 789 points respectivement. Et avec le nouveau format des Jeux olympiques qui enlève deux matchs de poule à chaque équipe, on se dit que nous avons bel et bien affaire à des records imbattables. Il faudrait arriver en demi-finales de cinq olympiades en tournant à 37 points de moyenne à chaque édition pour aller chercher Schmidt…