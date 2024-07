Après son succès inaugural face à la Grèce, le Canada voulait enchaîner une deuxième victoire ce mardi pour valider son ticket pour les quarts de finale des JO de Paris 2024. C’est chose faite. Portés notamment par un très solide R.J. Barrett (24 points), les Canadiens ont battu l’Australie 93-83. Par ici le résumé complet.

Les stats de Canada – Australie

Le match ne commence pas de la meilleure des manières pour le Canada. Deux minutes de jeu, et déjà deux fautes pour la star Shai Gilgeous-Alexander, allez hop direction le banc. R.J. Barrett et Lu Dort prennent le relais en plantant à 3-points, mais l’Australie a du répondant. Patty Mills est toujours là, Dyson Daniels et Jock Landale insistent à l’intérieur, tandis que Dante Exum – de retour de blessure – fait une entrée convaincante.

Néanmoins, le joueur qui brille le plus côté Boomers se nomme Josh Giddey. Le chef d’orchestre australien, déjà en forme l’autre jour, confirme et réalise un très gros début de match. Non seulement il est en réussite de loin, mais en plus il trouve les ouvertures pour scorer à l’intérieur. Que ce soit avec Dwight Powell en cinq ou en mode small ball avec Trey Lyles en tant que pivot, le Canada accorde trop de paniers près du cercle : 7/8 à 2-points pour l’Australie en début de match !

Face à ça, les hommes de Jordi Fernandez s’appuient sur leur capacité à provoquer des lancers-francs, ainsi que leur réussite à 3-points. Andrew Nembhard et Jamal Murray plantent notamment de loin pendant que SGA prend son mal en patience sur le banc, et Dillon Brooks fait du Dillon Brooks. Le bulldog de Houston parvient à peser offensivement tout en jouant la carte de la provocation.

Alors que l’Australie est légèrement devant au score au début du deuxième quart-temps (31-26), le Canada peut compter sur le retour de Shai Gilgeous-Alexander. L’arrière superstar – frais comme un gardon – réalise une petite mixtape à base de shoots mi-distance et de pénétrations. C’est lui qui assume une grande partie de l’attaque canadienne dans le second quart, bien accompagné aussi par R.J. Barrett. Cela permet au Canada de recoller au score. Néanmoins, un bon passage du duo Josh Giddey – Dyson Daniels associé à un tir primé de Jack McVeigh remet l’Australie devant.

Dans un match rythmé et moins défensif que prévu, les Boomers mènent 49-45 à la pause.

MI-TEMPS !

🇨🇦 Canada 45 – 49 Australie 🇦🇺

Les Boomers font leur partie et ça marche.

Sentiment que si les Canadiens se mettent à VRAIMENT défendre, ça peut vite se décanter.

Pour l’instant, c’est (presque) uniquement le talent offensif qui leur permet d’être à 4 points.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 30, 2024

Au retour des vestiaires, on attend que l’intensité monte un peu, et surtout que le Canada hausse enfin le ton en défense. C’est ce qui se passe. Lu Dort et ses copains sont bien plus focus et comme par hasard, l’Australie commence à déjouer offensivement. Seulement cinq points en cinq minutes pour les Boomers, tandis que les Canadiens font mal offensivement : R.J. Barrett joue de son physique pour mettre la pression sur le cercle, SGA fait du SGA à mi-distance, tandis que les shoots de loin tombent dedans. De -4 à la pause, le Canada passe à +4

L’Australie essaye de se remettre la tête à l’endroit mais on sent bien que le momentum a basculé. La défense canadienne continue de faire déjouer l’attaque australienne, et ça donne des opportunités en transition. La capacité de R.J. Barrett à provoquer les lancers-francs aide aussi le Canada à creuser l’écart : on passe à +10 avec quatre minutes à jouer dans le troisième quart.

Deux scénarios semblent alors possible : soit le Canada s’envole, soit l’Australie trouve le moyen de s’accrocher pour rester dans le coup. On va avoir droit au deuxième scénario.

Alors qu’elle peut creuser un peu plus l’écart, l’équipe de Jordi Fernandez perd plusieurs ballons pendant que Dante Exum continue de briller. Le joueur des Mavs s’illustre offensivement, notamment quand Josh Giddey est sur le banc. Cela permet à l’Australie de rester au contact. Rester au contact, et même quasiment recoller après deux banderilles de Jack McVeigh en fin de troisième quart-temps. Seulement deux points séparent alors les deux équipes (72-70).

Cet écart de deux points, il ne bouge presque pas dans la première moitié du quatrième quart. Le jeu est assez âpre, brouillon, et les deux équipes galèrent pas mal pour scorer. Et puis, le Canada parvient à mettre la vitesse supérieure en passant un 9-0 à l’Australie. Tout le monde contribue : SGA, Brooks, Barrett de loin, Khem Birch de près, Jamal Murray à la création, Lu Dort en défense. C’est bien la preuve que le Canada ne se repose pas uniquement sur Shai, parfois doublé et défendu par beaucoup de joueurs différents dans cette rencontre (Dyson Daniels, Josh Green, Dante Exum).

Menés d’une dizaine de points, les Australiens n’ont pas les ressources offensives pour combler l’écart dans les dernières minutes du match. Au contraire, c’est le Canada qui finit en beauté avec un alley-oop entre Shai Gilgeous-Alexander et Dwight Powell, puis une banderille de Dillon Brooks.

Score final : 93-83, deux victoires en deux matchs pour les Canadiens.