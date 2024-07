Après sa défaite inaugurale en lever de rideau face à l’Australie (92-80), l’Espagne s’est rattrapée et a pris le dessus sur la Grèce, sur le score de 84 à 77. Un match à l’espagnole, comme ils savent si bien le faire, qui leur permet de se replacer dans ce Groupe A, le fameux “groupe de la mort”. Toutefois, une mauvaise nouvelle est à déplorer pour les Ibériques.

En effet, Rudy Fernandez, toujours très précieux et auteur de 10 points à 3/6 aux tirs dont deux gros paniers primés, s’est blessé dans le dernier quart-temps, et ça avait l’air assez sérieux. Sérieux, au point que les sifflets des fans français du Stade Pierre Mauroy ont vite laissé place à un silence de stupeur en voyant leur meilleur ennemi galérer à reprendre ses esprits.

En tentant de défendre sur Vassilis Toliopoulos, l’arrière du Real Madrid a trébuché et sa tête a heurté le tibia de Juancho Hernangomez, venu en aide pour tenter de contrer le meneur de jeu grec. Rudy restera de longues secondes au sol avant de regagner son banc pour les 5 dernières minutes du match.

Le natif de Palma de Majorque semble plus que sonné sur le bord du terrain et a une poche autour du cou. On le voit même presque tomber de sa chaise, obligeant le staff médical à intervenir pour l’empêcher de tomber. Aucun risque supplémentaire n’est pris avec le numéro 5 de la Roja, direction les vestiaires, probablement pour vérifier qu’aucune commotion cérébrale n’est à déplorer.

Rudy Fernandez, qui participe à ses… sixièmes Jeux Olympiques, est incertain pour le dernier match de poules face au Canada ce vendredi. L’Espagne aurait bien besoin de son arrière de 39 ans pour déjouer les plans des coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander, et espère qu’il sera remis pour cet affrontement.

