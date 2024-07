JO Paris 2024 : l’Espagne résiste au retour de la Grèce (84-77)

L’Espagne a remporté un match qui leur est propre contre la Grèce. Un succès étriqué 84 à 77 grâce à une belle performance de Santi Aldama et des coups de chauds de Sergio Llull et de Rudy Fernandez. La Roja est relancée tandis que les Helvètes sont proches de l’élimination !

L’Espagne n’avait pas le choix, après une défaite inaugurale face à l’Australie, ils devaient l’emporter contre la Grèce pour s’éviter un match couperet contre une des meilleures équipes de la compétition : le Canada. Et lorsque la Roja est en danger, la Roja trouve un moyen de l’emporter !

11h00 du matin, mais pas de retard à l’allumage dans cette rencontre entre la Grèce et l’Espagne. Les shoots rentrent directement avec un Santi Aldama bien en jambes avec huit points dans les quatre premières minutes ; le joueur des Grizzlies marche toujours sur des braises.

Malgré sa belle entame, ce sont les Helvètes qui rentrent mieux dans la rencontre. Le collectif brille avec Nick Calathès en chef d’orchestre et Georgios Papagiannis en dynamiteur dans la raquette. Giannis Antetokounmpo préchauffe tranquillement grâce à deux dunks ravageurs … Sauf que le meilleur joueur de cette entame de match n’était pas titulaire. Sergio Llull entre sur le terrain alors que la Roja est menée de six points et change le cours du scénario. Une première flèche à 3-points en transition avent un shoot incroyable de 10m en déséquilibre et un drive, l’Espagne revient à 1 point à la fin des 12 premières minutes.

Cette dynamique se confirme dans le deuxième quart-temps d’une manière assez violente. La balle tourne bien en attaque et les rouges et jaunes parviennent à trouver les shooteurs dans les corners, Alex Abrines, Jaime Pradilla et Dario Brizuela sanctionnent. En défense, c’est encore plus impressionnant. La boîte à contres est de sortie et les Grecs sont étouffés ; ils ne marquent que 13 points sur la période.

À la mi-temps, la Roja mène 49 à 35 grâce à une adresse exceptionnelle : 57% au tir, 65% de loin (11/17).

🇪🇸 49 🇬🇷 35 (2QT)

Sauf que les Grecs ne lâchent pas l’affaire, bien au contraire ! Ils reprennent leur rythme du début de match pendant que les Espagnols enchaînent les pertes de balles et ne se maintiennent que grâce à de nombreux passages sur la ligne des lancers-francs. Un shoot de Vasilis Toliopoulos juste avant la fin du troisième quart-temps ramène son équipe à six petits points. Giannis Antetokounmpo continue d’être impactant dans la raquette.

Mais ce n’est que dans la dernière période que le joueur des Milwaukee Bucks passe véritablement en mode Greek Freak. Un and-one pour commencer, un drive très musclé pour ccontinuer et un poster extraordinaire sur Santi Aldama pour conclure, Giannis a ramené les Grecs à hauteur à lui tout seul.

Pourtant, ça ne va pas suffire. Après Sergio Llull, c’est l’autre vétéran Rudy Fernandez qui se distingue en envoyant deux shoots de loin permettant à son équipe de reprendre les commandes. Santi Aldama continue son récital (19 points) avec un putback. Les Helvètes ont une opportunité de revenir à égalité sur un shoot longue distance de leur star, mais la balle roule sur le cercle et la victoire s’envole. Succès 84-77 des Ibériques.

Seule mauvaise nouvelle côté Roja, la sortie sur blessure de Rudy Fernandez en toute fin de match.

Giannis Antetokounmpo (27 points et 11 rebonds à 11/17 au tir ce matin) et son équipe sont au bord du gouffre.