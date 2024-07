Pour leur entrée en lice dans le tournoi olympique de 3×3, les filles de l’Équipe de France ont livré une superbe bataille face à la Chine mais se sont inclinées en prolongations sur un tir à 2-points… avec la planche. Yolo.

Eh, les planches, faut les annoncer hein.

Blague à part, l’Équipe de France féminine de 3×3 a connu une péripétie dont elle se serait bien passé, en perdant ce premier match face à la Chine, 21-19, non sans avoir enflammé le Parc Urbain de la Concorde.

Bien mal embarquées, dominées physiquement, stressées et menées 8-1, Hortense Limouzin, Marie-Eve Paget, Laetitia Guapo et Myriam Djekoundade ont ensuite déroulé leur basket et abusé des backdoors comme si les Chinoises ne connaissaient même pas ce terme. Public bouillant, remontada en cours, on se dit que ça ne peut pas s passer mieux que ça, mais lors d’une prolongation arrachée par Hortense, la dénommée Lili Wang envoie une atrocité de tir qui finit par rentrer non sans avoir explosé la planche au préalable.

Défaite en prolongation ❌

Après un gros combat, les Bleues s’inclinent au buzzer face aux numéros un mondiales. #Paris2024 | @EquipeFRA pic.twitter.com/iBwWo5dTEy

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) July 30, 2024

Défaite de peu mais trois choses à retenir. 1) Quand nos Bleues ont accéléré ce fut terrible, 2) il reste six matchs et autant d’occasions de gagner, puis 3) l’ambiance de la Concorde est une douce dinguerie. A demain, Mesdames.