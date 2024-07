Vincent Collet après France – Japon : “On a un état d’esprit, ça se voit”

Malmenés par le Japon, passés à un shoot miraculeux de Matthew Strazel d’une défaite assez humiliante, les Bleus ont réussi à arracher une victoire improbable en prolongation. La victoire, et l’état d’esprit, c’est ce que veut retenir Vincent Collet.

On peut dire beaucoup de choses sur les Bleus après ce France – Japon irrespirable mais surtout inquiétant malgré la victoire. On peut parler de l’irrégularité à la fois offensive et défense du groupe, parfois dépassé par le gros rythme de jeu imposé par les Japonais. On peut parler de Rui Hachimura et Yuki Kawamura qui se sont beaucoup trop amusés ce mardi soir. Certains diront aussi que les Bleus ont eu droit à un arbitrage favorable sur l’expulsion de Rui et le dernier shoot miraculeux de Strazel.

Vincent Collet, lui-même, était source de beaucoup de discussions voire même de critiques pendant la rencontre.

Certains de ses choix (genre Bilal Coulibaly qui ne joue pas de la première mi-temps) peuvent être contestés, les nombreux changements de cinq montrent que ça tâtonne fort, et l’utilisation de Victor Wembanyama reste un vrai sujet. Mais au milieu de tout ça, le sélectionneur français préfère se focaliser sur trois choses : la victoire, la qualification très probable pour les quarts, et la solidarité au sein du groupe.

“Je l’ai dit aux joueurs dans le vestiaire. On a un état d’esprit, ça se voit. Non seulement ça mais aussi le fait que Matthew soit à la fête ce soir. Samedi [contre le Brésil, ndlr], les deux meilleurs meneurs c’étaient Frank Ntilikina et Andrew Albicy et ce soir c’est Matthew Strazel. Pour nous, c’est quelque chose de rassurant. Je n’ai jamais pensé que ça allait toujours être le même.” – Vincent Collet

Forcément, la performance de Matthew Strazel – avec son shoot exceptionnel – était le principal sujet de conversation en zone mixte après la rencontre. Mais ce shoot ne doit pas faire oublier la performance globalement frustrante de l’Équipe de France ce mardi. Frustrante parce qu’on voulait voir des Bleus rassurants après un premier succès pas des plus convaincants face au Brésil. Frustrante parce qu’on a encore eu droit à des trous d’air offensifs. Frustrante parce que les Bleus ont galéré à imposer leur supériorité physique et athlétique en défense.

Cette frustration, Vincent Collet la ressent également. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle prend le pas sur la satisfaction entourant la victoire.

“Sans aucun doute, (je retiens) la satisfaction de s’en être sorti. Ça nous donne la possibilité de faire mieux la prochaine fois mais si on avait perdu, il y aurait la même frustration et en plus on aurait perdu.”

Source texte : Benoît Carlier (TrashTalk)

