Rudy Gobert après France – Japon : “Non, on ne les a pas pris de haut”

Après un match particulièrement compliqué pour l’Équipe de France masculine face au Japon, qui a perdu sur un tir miracle de Matthew Strazel qui a forcé la prolongation, Rudy Gobert estime que les Bleus n’ont pas pris de haut la formation nippone. Pour le pivot, c’est la manière dont son équipe a répondu au jeu adverse qui a mis le groupe en difficulté.

On se souviendra longtemps de ce miracle envoyé par Matthew Strazel pour sauver les Bleus et leur permettre d’aller gagner le match en prolongation. On ne se souviendra pas trop longtemps (on l’espère) de l’atroce performance de la France dans ce match, mise à mal par une équipe du Japon bien moins armée individuellement mais très en confiance dans le jeu collectif. Un souci d’arrogance ? Pas du tout, selon Rudy Gobert, qui pointe la belle exploitation des points forts des Japonais pour expliquer les difficultés des tricolores.

“Non, on ne les a pas du tout pris de haut. On savait quel style ils avaient, quelles étaient leur forces. Malgré ça, on a eu des séquences sans scorer, et eux ont couru sur les transitions, ils ont saisi les opportunités qu’on leur a donné parce qu’en demi-terrain c’était plus dur pour eux. On leur a donné trop de rebonds offensifs. C’est notre attaque qui leur a permis de survivre.” – Rudy Gobert

Un peu de réalisme qui n’enlève pas de la prestation des Bleus qu’elle fût médiocre à bien des égards. Face à l’Allemagne, formation qui a défait la France en préparation, il faudra montrer un bien meilleur visage. Pour se rassurer, et pour éviter un gros poisson en quarts de finale, à Paris.