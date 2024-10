Tre Mann en Allen Iverson, c’est le cosplay du moment en NBA

En cette période de pré-saison, le joueur des Hornets, Tre Mann, anime la toile avec un look qui rappelle étrangement celui d’Allen Iverson. Alors le Frelon a-t-il envie de devenir la copie de The Answer ? La réponse dans cet article.

Si je vous dis un extérieur skinny avec un baggy short, des tresses collées et un bandeau, vous pensez à quel joueur ? Perdu, ce n’est pas Allen Iverson, mais bien Tre Mann.

Depuis le début de la pré-saison, le jeune joueur des Hornets a décidé de se lancer dans un role-play (RP) Allen Iverson. Pour ceux qu’ils ne l’ont pas, Tre Mann ressemble fortement à AI et ça, les internautes l’ont bien remarqué. Depuis plusieurs jours, les édits Tre Mann x Allen Iverson pullulent sur les réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram, parce que si le guard des Hornets lui ressemble physiquement, c’est aussi le cas aussi dans le jeu : les mêmes cross que lui, le même petit jeu mi-distance qui régale. Si on plisse des yeux, on jurerait voir la légende des 76ers.

Encore mieux, depuis qu’il se prend pour AI, TM brille dans les stats. Sur la pré-saison, il tourne à 16 points (à 63% au tir et 45% à 3-points), 2,6 passes et 2,6 rebonds.

Ce n’est pas la première fois d’ailleurs qu’un joueur brille parce qu’il décide d’en copier un autre.

Souvenez-vous de la Coupe du Monde 2023. Enfin, faites-le assez brièvement parce qu’après vous allez penser au parcours des Bleus et on ne vous le souhaite pas. Par contre, si vous souhaitez découvrir l’Histoire de l’Équipe de France de Basket, vous pouvez précommander le nouveau livre de TrashTalk, centré autour de l’Histoire de nos Bleus. Bref, là on s’écarte du sujet.

Revenons à la Coupe du Monde 2023. Rondae-Hollis Jefferson avait impressionné la Terre entière avec son look et son style de jeu copié/collé d’un certain Kobe Bryant. L’illusion était telle que plus la Jordanie jouait de matchs, plus les spectateurs étaient nombreux afin de voir RHJ imiter le Black Mamba. Ses moyennes sur le tournoi : 23,6 points à 46,8% au tir, 7,8 rebonds et 4,4 passes. Kobe serait fier.

Après ce petit détour sur ce bon vieux Rondae Hollis-Jefferson, revenons à notre sujet initial, Tre Mann.

Tre Iverson ou Allen Mann – selon la désignation qui vous convient le mieux – est littéralement un joueur qui vit pour les caméras. Outre son accoutrement, il s’est trouvé une nouvelle célébration grâce à un de ses tatouages de Spider-Man sur le bras. Après un tir à 3-points qui fend les filets, l’arrière des Hornets reprend le mythique geste du tisseur de toiles. Si certains ne le connaissaient pas, vu tous les effort qu’il fait sur son image depuis quelques semaines, il est certain que Tre Mann n’est plus un no-name de NBA.

Tre Mann’s Spiderman celly goes hard 🔥 (via @hornets, h/t @inkednba) pic.twitter.com/nsFqByFdFK

— Overtime (@overtime) October 8, 2024

Pour finir, le Frelon n’est pas le seul joueur qui renfile le baggy. Shai Gilgeous-Alexander a fait de même. Est-ce que le grand retour du baggy short se fait peu à peu au sein de la Grande Ligue ? Peut-être. Du moment que les horribles accoutrements baggy des membres de la Draft 2003 ne ressortent pas des placards, on ne va rien dire.

Shai has the baggy shorts on as advertised. pic.twitter.com/fGBLTD2MXG

— Thunder Muse (@ThunderMuse_) October 10, 2024