Jamais 2 sans 3 ? C’est bien ça, l’expression courante ? Après un 1er livre à immense succès (TrashTalk, le basket américain en 300 listes folles), puis le best-seller orange qui a fait le tour du monde des cheminées (Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk)), le média de basket préféré de ton média préféré est de retour cet automne avec un 3ème opus historique à feuilleter. Sortez vos plus beaux maillots bleus, et hurlez votre meilleure Marseillaise : voici L’équipe de France de basketball (selon TrashTalk) : la grande histoire !

_____

Ah, la France…

Ou plutôt : ah, l’équipe de France…

Combien de matchs vécus tous ensemble en direct ? Combien de litres de sueur versés en regardant les garçons et les filles tout donner ?

Si la NBA et les performances des Français occupent nos esprits toute l’année depuis près de 15 ans, aucune franchise américaine ni action spectaculaire ne vaut un match réussi de notre chère équipe de France. L’EDF, comme on aime l’appeler ainsi, on l’aime, on l’adore. Parfois elle nous rend folle, mais souvent elle nous rend fière. C’est un amour quasiment indescriptible, patriotique et charnel, comme un membre de la famille qu’on veut chérir à tout jamais.

Et depuis des années, chez TrashTalk, nous avons partagé ce même amour avec vous : celui du maillot bleu, et de l’équipe de France.

Tant de matchs commentés en direct, de rivalités avec l’Espagne, de hurlements devant une victoire poignante ou de larmes coulées devant une défaite frustrante. Combien de mains posées sur le coeur avant l’entre-deux ? Combien de rendez-vous donnés avec chaque lecteur, chaque auditeur, chaque visiteur souhaitant vivre ces émotions nationales avec nous ? Combien de débrief à chaud la tête entre les genoux, ou de poings fracassés sur la table sur un contre venu d’ailleurs ?

Au sein de TrashTalk, on ne pouvait nier cette évidence : il fallait écrire sur l’équipe de France.

Après un premier débarquement dans le monde des livres, puis un coup de poing sur la table en offrant le plus grand livre de basketball de tous les temps, il fallait un troisième classique.

Et une troisième couleur.

Jaune… orange… bleu.

C’est donc en équipe que ce livre a été bossé. Comme d’habitude, pour vous offrir le meilleur de cette équipe de France, de ces équipes de France.

Jour et nuit, entre deux dodos, trois articles et quatre vidéos. Un travail de recherche et d’écriture colossal, à la hauteur de cette grande EDF.

Près de 100 ans d’histoire racontées en plus de 250 pages, des garçons aux filles, des sélectionneurs aux familles les plus capées. Les plus grands moments, les plus belles histoires, les parcours les plus inspirants, les succès les plus enivrants, les revers les plus rageants. Des photos inédites, beaucoup de photos inédites, vous commencez à connaître la recette de la maison ! Tout ça dans un format toujours aussi petit (2,00 kilos pour 24 sur 31 centimètres), de quoi ravir vos étagères et votre futur facteur.

Ce projet ? C’est notre “JE T’AIME” version bleue.

C’est un “JE T’AIME” à tous ces joueurs, toutes ces joueuses. À tous ces matchs vécus ensemble, tous ces adversaires battus ou sur lesquels nous sommes tombés. C’est une déclaration d’amour, aux pionniers qui ont posé les bases de l’identité de l’équipe de France quand les médias n’existaient quasiment pas, jusqu’aux héros et héroïnes des Jeux de Paris 2024.

De Nicolas Batum à Jacques Monclar, de Tony Parker à Yannick Souvré, de Jim Bilba à Sandrine Gruda, des têtes penchées d’Antoine Rigaudeau aux contres de Rudy Gobert. De la rivalité face à l’Espagne aux exploits de Sydney, des reines de Clermont et de Jacky Chazalon aux envolées de Richard Dacoury et les shoots d’Evan Fournier. De la toute première victoire face aux USA à la dernière médaille en date, en 5×5 comme en 3×3, à 12 ou à 15, à 18 ans et à 35 ans, en isolation solo ou à deux sur pick and roll. Des familles qui ont tout donné, sacrifié, qui ont voulu être fiers et nous rendre fiers. De l’or au bronze en passant par l’argent, d’un poster sur un King aux premiers matchs d’antan. De la maman Riffiod au fiston Boris Diaw, du père Risacher au gamin Zaccharie, des muscles de Cyril Julian aux bras fins de Wemby.

Disponible dès aujourd’hui en précommande, L’équipe de France de basketball (selon TrashTalk) sortira en librairie le 6 novembre 2024.

Vous le savez également depuis quelques années maintenant, nous aimons marquer le coup, et l’histoire également.

Ce livre ? C’est appuyer sur pause dans le grand récit du basketball en France, et offrir un objet qui traversera les années et décennies à venir.

C’est un grimoire, qui se transmettra de père en fils, de mère en fille, de grands parents aux cousins en passant par les neveux et les nièces.

C’est un incontournable, pour toute personne souhaitant comprendre et connaître l’équipe de France.

C’est un peu le passeport de chaque Française et Français, qui aime sa sélection nationale.

L’équipe de France de basketball (selon TrashTalk), c’est pour vous, c’est pour nous.

C’est pour notre équipe de coeur à tous, en bleu, en blanc et en rouge.

______

Quelques remerciements s’imposent pour finir.

Merci à celles et ceux qui ont participé à cet incroyable projet, toute l’équipe de TrashTalk derrière ce livre (Alex, Giovanni, Nicolas, David, Benoît), les immenses Peggy et Elyse aux pinceaux (qu’il est beau ce bouquin, bordel !), les équipes de Marabout (Benoît, Alizée, Lorna, Rejane, Claire, Elisabeth), et les équipes de Presse Sports. Merci à Jacques Monclar pour sa formidable préface, merci à Guillaume Ars et sa documentation sans limite. Merci Céleste, Christophe Riedinger, Julien Monclar, Léonce le MVP, Brieux, Simon, Nico Meichel, Nora, Léa, Robin, Nathan, Julien, Alex Taupin et Clément.



Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à TrashTalk depuis 2012, à tous les médias qui participent et ont participé à l’évolution du basket en France, et partout dans le monde.

Merci à tous les membres de la communauté TrashTalk, sans qui ce projet n’aurait pas pu naître ni tenir. Vous êtes des giga-donneurs de force, ne changez rien.

Merci à nos proches, nos machines à café, nos héros des parquets.