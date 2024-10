Dante Exum et les blessures, c’est une longue histoire qui n’est malheureusement toujours pas terminée. L’arrière australien sera absent trois mois après avoir été opéré du poignet.

C’est l’insider Shams Charania d’ESPN (oui oui, il bosse bien chez ESPN maintenant) qui a annoncé la mauvaise nouvelle. Pour rappel, Exum s’était blessé au poignet en fin de semaine dernière, et il n’a pas pu éviter l’opération. On ne verra donc plus le Boomer au cours de l’année 2024, et il faudra attendre mi-janvier pour son retour sur les parquets.

Dallas Mavericks guard Dante Exum is expected to miss three months after undergoing right wrist surgery, sources tell ESPN. Extended early loss to Mavericks backcourt. pic.twitter.com/QF9nQ84two

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2024

Dante Exum voit donc son début de campagne 2024-25 être plombé par une nouvelle blessure, lui qui a réussi la saison dernière à se refaire une place en NBA après de nombreuses années gâchées par les bobos.

Arrivé aux Mavericks à l’été 2023 après un passage en Europe (Barcelone, Partizan Belgrade), Exum était l’une des belles surprises de la saison de Dallas, jouant 55 matchs dont 17 comme titulaire pour des stats très honorables de 7,8 points, 2,7 rebonds et 2,9 passes (53,3% au tir dont 49,1% à 3-points !) en 20 minutes de jeu. Si Dante est globalement sorti de la rotation de Jason Kidd lors des Playoffs NBA, sa contribution fut grandement appréciée à Dallas.

Les Mavs vont désormais devoir faire avec un soldat en moins, un soldat qui aime défendre et qui est capable de planter de loin depuis le backcourt. Jaden Hardy et Quentin Grimes pourraient notamment en profiter pour gagner un peu plus en temps de jeu.

Source texte : ESPN