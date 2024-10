Après la retraite surprise annoncée par Adrian Wojnarowski récemment, on se demandait qui allait prendre sa place d’insider chez ESPN. Le nom de Shams Charania avait rapidement été mentionné, il est désormais confirmé.

Comme un symbole, c’est Shams Charania lui-même qui a annoncé la nouvelle ce lundi soir. L’insider – premier concurrent de Woj quand ce dernier était encore en place – rejoint donc ESPN. Il était arrivé en fin de contrat avec The Athletic, qui perd là un sacré client.

I am honored to join ESPN as the company’s Senior NBA Insider. I can’t wait to be part of an incredible group of colleagues at ESPN and serve the sports audience worldwide. pic.twitter.com/sBDFGIpkb6

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2024

On ne sait pas combien de billets verts a déboursé ESPN pour s’attacher les services de Shams, mais sans doute un bon gros paquet. ESPN avait un énorme trou à combler suite au départ d’Adrian Wojnarowski, et Charania représentait le candidat idéal pour le remplacer. L’ancien de The Athletic est aujourd’hui l’insider numéro 1 en NBA et était convoité par plusieurs plateformes ces dernières semaines.

Shams Charania va donc marcher officiellement dans les traces du Woj après avoir été son rival ces dernières années, ainsi que son protégé lorsque les deux étaient ensemble chez Yahoo Sports. Âgé de seulement 30 ans, Shams devrait voir sa grosse influence continuer de grandir, encore et encore.

Néanmoins, ça va faire bizarre d’entendre “sources tell ESPN and Shams Charania” à la place d’Adrian Wojnarowski.

Source texte : @ShamsCharania (évidemment)