La saison régulière NBA 2024-25 n’a même pas encore commencé que les blessures s’enchaînent déjà. C’est notamment le cas chez les Nets, qui devront faire sans Day’Ron Sharpe et Trendon Watford pendant plusieurs semaines.

L’un comme l’autre souffrent d’une blessure à l’ischio de la jambe gauche (élongation), mais Sharpe est visiblement touché plus durement que son copain. Il ratera minimum six semaines, tandis que Watford sera lui réévalué dans une quinzaine de jours si l’on en croit Ian Begley (SNY).

Nets say Trendon Watford and Day’Ron Sharpe have each been diagnosed with a left hamstring strain. Next update for Watford will be given in 2 weeks, team says; next update for Sharpe will be given in six weeks. Both players suffered the injuries during practices last week.

— Ian Begley (@IanBegley) October 7, 2024

Blessés tous les deux à l’entraînement la semaine dernière, Day’Ron Sharpe et Trendon Watford voient d’ores et déjà leur début de saison être plombé par leur blessure.

Bon, on ne va pas se mentir, cela ne va pas changer la face de la NBA. Mais on parle quand même de deux jeunes joueurs qui ont montré quelques belles choses depuis leurs débuts dans la Ligue, et qui veulent profiter des opportunités présentes aux Nets – une franchise qui tanke – pour franchir un cap dans leur carrière respective (ils arrivent en fin de contrat en 2025).

Avec deux intérieurs de moins, c’est le sophomore des Nets Noah Clowney qui pourrait bien en profiter…

Source texte : Ian Begley (SNY)