Après le début de la pré-saison NBA ce week-end, on avait droit à un match à horaire français lundi soir : Pelicans vs Magic, l’occasion de voir les débuts de Dejounte Murray à la Nouvelle-Orléans.

Recruté cet été par les Pels, Dejounte a évolué aujourd’hui pour la première fois sous ses nouvelles couleurs de NOLA. Sans manquer de respect à Kentavious Caldwell-Pope, qui jouait également son premier match avec le Magic, les débuts de Murray représentaient la principale storyline de cette rencontre. Il était aligné avec Zion Williamson, Herb Jones, C.J. McCollum et Daniel Theis en pivot.

Qu’est-ce que ça a donné ?

6 points, 3 rebonds, 6 passes (1 turnover) et 1 interception en 17 minutes, le tout à 2/9 au tir (0/4 de loin, 2/2 aux lancers-francs). Ça, c’est pour les stats. Dans le contenu, il y a forcément eu du bon et du moins bon, mais le mot “encourageant” est assez approprié pour décrire ce premier match de Murray avec ses nouveaux coéquipiers.

Encourageant car Dejounte a vraiment montré une volonté de bien faire jouer ses copains. Encourageant car on a pu voir ce que Murray peut apporter au jeu de transition des Pelicans. Encourageant aussi car il a participé au bel effort défensif des Pels en première mi-temps, eux qui ont intercepté pas moins de dix ballons pour ensuite courir en contre-attaque. Encourageant, enfin, car on a vu quelques petites séquences intéressantes avec son nouveau coéquipier Zion Williamson. Genre quoi ? Genre ça :

Le petit pick-and-roll Dejounte + Zion, intéressant ça…pic.twitter.com/9EAkE1P39f

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 7, 2024

Comme l’indiquent ses stats, Dejounte Murray n’a pas été en réussite au tir extérieur, mais a quand même pu marquer ses premiers points à travers deux paniers consécutifs à mi-distance, en début de deuxième quart-temps.

Bis repetita.

(Gary Harris a pris cher sur le dribble 😬)pic.twitter.com/knYI3ygg0h https://t.co/4Cv8rTTsYB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 7, 2024

Le coach Willie Green va pouvoir s’appuyer sur ce premier aperçu des Pels version Dejounte Murray pour poser les bases en vue de la suite. Alors certes, Brandon Ingram (“repos”) et Trey Murphy III (blessé) étaient absents et on a toujours beaucoup de questions concernant NOLA (qui en pivot ? Comment faire jouer tout ce beau monde ensemble ?), mais il y a eu du concret face – qui plus est – à l’une des meilleures défenses NBA. Et c’est déjà pas mal pour un premier match de présaison.

En marge des débuts de Dejounte Murray, c’est vraiment Zion Williamson qui a attiré la lumière sur lui. Le monstre des Pels n’a joué qu’une mi-temps mais ça a suffi pour prouver qu’il était déjà très en forme.

La première mi-temps de Zion Williamson : 16 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 steals à 8/11 au tir en 19 minutes.

Bon ça va il a l'air en forme le bonhomme 💪💪pic.twitter.com/AXGRi8Qj2q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 7, 2024

Mention spéciale aussi pour le sophomore Jordan Hawkins, auteur de 18 points en 21 minutes en sortie de banc. Un joli coup de boost qui a aidé les Pelicans à finalement s’imposer 106-104 malgré les 15 points en 22 minutes de Paolo Banchero.

Les stats de ce merveilleux match (non)