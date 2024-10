Guerschon Yabusele s’amuse avec les Sixers en pré-saison : 15 points à 100% au tir !

Pour son retour en NBA après 8 ans et sa sélection Draft par les Celtics, c’est sous la tunique des Sixers que Guerschon Yabusele s’est montré cette nuit. Une partie réussie pour le Français, qui a inscrit 15 points à 6/6 au tir, 1 rebond, 2 passes et 1 interception. Après son été merveilleux, la pré-saison NBA commence sur les mêmes bases.

Cette pré-saison NBA est décidément le bon moment pour jeter un coup d’oeil attentif aux tricolores présents sur les parquets. Cette nuit, Guerschon Yabusele était, avec Victor Wembanyama, l’une des attractions principales pour nous autres adorateurs de croissants et de chocolatine. Oups, on nous signale dans l’oreillette que Wemby ne joue finalement pas. Allez, on file donc à Philadelphie pour donner toute notre attention à Guerschon.

En pleine bourre après un été absolument magnifique en Équipe de France, où son niveau de basket lors des Jeux Olympiques lui a permis de décrocher un contrat d’un an garanti chez les Sixers, voilà qu’il était opposé ce soir aux New Zealand Breakers (grosse branlée au final, pour ceux que le résultat intéresse : 139-84). Un match sans enjeu, sans Paul George ni Joel Embiid non plus, laissés au repos. Des stars du groupe de Nick Nurse, seul Tyrese Maxey s’est offert quelques minutes sur le parquet, pour 15 points.

Et Guerschon ? 15 points, à 6/6 au tir. Une soirée réussie, avec des tirs variés qui démontrent que la palette offensive de notre représentant national outre-Atlantique n’a pas perdu en tranchant. Hook, ficelle du parking, lay up. Tout y est, et on espère que cela sera convaincant pour le staff des Sixers qui s’est lancé un pari, dans le même esprit que le joueur quittant le cadre européen premium qu’est le Real Madrid Baloncesto. Alors, bien sûr, les rotations sans stars et le contexte offrent des possibilités supplémentaires. Encore faut-il les saisir, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Guerschon est de ceux qui prennent les mains tendues. Et on espère que cela durera pendant la saison à venir.

