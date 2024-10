Le Thunder s’offre les Spurs pour démarrer sa pré-saison (112-107)

Dans un match sans Shai Gilgeous-Alexander d’un côté, Victor Wembanyama et Chris Paul de l’autre, les joueurs du Thunder et des Spurs ont pu tranquillement (re)mettre le pied à l’étrier. Une rencontre de pré-saison NBA sans enjeu, mais qui nous a permis d’observer, notamment, les belles dispositions de Jalen Williams et la détente de Stephon Castle.

Tendre pensée à Alex Ducas, un ange parti sans doute trop tôt. Mystifié sur un poster d’anthologie de Stephon Castle, rookie des Spurs et 4e choix de la Draft 2024. Le jeunot a de la dynamite dans les guiboles et cela a – semble t-il – plu au public de San Antonio. Un des moments forts de cette rencontre entre Spurs et Thunder, opposition amputée de pas mal de ses stars. Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Chris Paul, Devin Vassell. Laissés au repos pour encourager les copaings et parfaire leur situation avant de se lancer dans le grand bain lors du prochain match.

STEPHON CASTLE VIENT D’ÉCRABOUILLER ALEX DUCAS 😱😱😱😱

pic.twitter.com/zk5iZNNRTs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 8, 2024

Que dire d’autre ? Ça fait un poil bizarre de voir Alex Caruso et Isaiah Hartenstein avec une tunique d’Oklahoma City sur les épaules. Il faudra pourtant s’y habituer. Leurs matchs ? Du classique, un gros quart d’heure de jeu et bonne soirée, pas question de risquer la blessure bête qui handicaperait le groupe par la suite. On note la belle passe. Les réflexes sont déjà présents.

They really let us get Caruso and IHart in the same offseason pic.twitter.com/q83eRlSiIr

— 𝑪𝒐𝒏𝒆 🌩 (@Three_Cone) October 8, 2024

À noter aussi le beau festival de Jalen Williams, auteur de 18 points en 17 minutes à 7/14 au tir dont 3/4 à 3-points. On attend beaucoup le bonhomme cette saison à OKC, il confirme qu’il sera un élément sur lequel compter. Dans une course au All-Star Game ? Pourquoi pas, mais ne cramons pas les étapes comme dirait l’autre.

At 22 years old Jalen Williams shot 42.7% (95th percentile) from 3 despite being assisted on just 74.8% of his 3’s (14th percentile) AND shot 49.1% (88th percentile) from the midrange despite being assisted on just 23% of his middies (9th percentile).

This step back is SMOOTH. pic.twitter.com/QB2UbaiKU1

— Hot Hand Theory (@HotHandTheory) October 8, 2024



Le Thunder enchaînera à la maison contre Houston ce jeudi (2h00), tandis que les Spurs recevront le Magic, également ce jeudi (2h00)