Charles Lee encense Tidjane Salaün : “J’ai vu l’oeil du tigre, ce gamin n’a peur de rien”

Après une première réussie avec les Hornets, Tidjane Salaün s’est attiré les éloges de son coach, Charles Lee. Le tacticien des Hornets est très satisfait de compter sur un profil comme celui du rookie français, qu’il estime être un très gros travailleur au très fort potentiel.

11 points, 3/5 à 3-points avec des tirs pris sans réfléchir, presque au culot. Tidjane Salaün, pour nous qui le connaissons et l’avons vu jouer très régulièrement depuis désormais près d’un an, c’est du domaine de la logique. Pour la NBA, qui est régie par les hiérarchies entre joueurs au sein des effectifs, c’est différent. Une bonne dose de confiance, d’instinct pour chambouler les plans initiaux. Des concepts qui plaisent visiblement à Charles Lee, coach des Hornets. Le technicien est revenu pour Sport Illustrated sur la performance du rookie tricolore, et il est très satisfait.

“J’ai vu l’oeil du tigre. Ce gamin n’a peur de rien, travaille très dur. Je suis très content de tout ce qu’il a fourni en termes de travail durant l’inter-saison, tout ce qu’il fait quotidiennement a payé hier. Il joue avec confiance, il joue avec son physique. Et il a une grande marge de progression, on effleure seulement la surface avec lui.” – Charles Lee

Dans une équipe où il a potentiellement une place à prendre au poste 4, étant notamment plus physique que Grant Williams, tous les bons points sont les bienvenus, surtout dans cette période de pré-saison, celle du rodage collectif et de la vérification de la forme de chacun. Les aventures de Tidjane continuent dès cette nuit, à 1h, contre Miami.

Charles Lee on Tidjane Salaun’s debut

“I saw the eye of the tiger. The kid is fearless, works really hard. So I’m just really glad that all that he put into his off-season work, all the daily work that he does really paid off yesterday.

He played confidently, he played… pic.twitter.com/NkcvWyKzEG

— James Plowright (@British_Buzz) October 7, 2024