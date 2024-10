Ce soir à 1h30, les projecteurs NBA seront braqués sur Atlanta. Une State Farm Arena qui n’affichera peut-être pas complet mais qui sera sur son 31 pour observer pour la première fois son n°1 de Draft : Zaccharie Risacher !

Enfin !

104 jours après avoir été appelé sur l’estrade par Adam Silver et 88 jours après ses premiers pas – réussis – en Summer League, Zaccharie Risacher débarque cette fois-ci dans la “vraie” NBA… enfin presque.

On parle de pré-saison donc de matchs à l’intensité relative, avec parfois pas mal d’absents, et des temps de jeu découpés au millimètre pour ne griller aucun organisme.

Peu importe, on a vu avec LeBron James avant-hier ou Zion Williamson hier qu’une mi-temps suffisait pour montrer à quel point on était en forme, et on a du côté de Bourg-en-Bresse et partout en France ou à Atlanta l’espoir de voir un Zaccharie tranchant dès ce soir. Ce sera à la maison, face aux Pacers de Tyrese Haliburton, Pascal Siakam ou Myles Turner, et ce sera donc l’occasion de voir si, effectivement, le Zacchos a pris du muscle cet été et si, comme le pense le rédacteur de cet article, le n°1 de Draft est le meilleur rookie de sa cuvée.

Après Tidjane Salaün avec les Hornets et Alex Sarr hier sous le maillot des Wizards, entrée en lice de “l’autre” Lottery pick” français, celui dont on attend le plus de dingueries, first pick oblige. Rendez-vous 1h30, ici on aura le maillot de la JL Bourg sur le dos.