Plus de peur que de mal pour la cheville de Ja Morant

Sorti cette nuit à cause d’une cheville qui fait des huit, Ja Morant a fait passer un frisson sur les épaules des fans des Grizzlies. Les premiers retours sont néanmoins rassurants pour le meneur marsupilami.

Plus aperçu sur un parquet depuis le début d’année 2024, Ja Morant faisait sa grande rentrée la nuit dernière. Une reprise mouvementée puisque le All-Star s’est fait deux grosses frayeurs, avec à chaque fois sa cheville droite qui fait des mouvements pas très agréables. Dans le second quart temps, alors qu’il assure un repli défensif, il se fait mal une première fois, demandant à rentrer aux vestiaires immédiatement. Revenu par la suite, il demandera à sortir une nouvelle fois en début de 3ème quart-temps après un dunk de sa part. Cette fois, pas de retour en jeu pour l’aérien Morant.

Ja Morant headed back to the locker room after this apparent ankle injury.

Hope he is OK. 🙏

Forcément, cela a fait faire quelques cauchemars aux fans des Grizzlies. Avec Vince Williams, G.G. Jackson et Jaren Jackson Jr. déjà out pour la reprise, Memphis n’a pas besoin de ça, surtout après la saison 2023-24 déjà cataclysmique.

Heureusement, les nouvelles semblent plutôt rassurantes chez les Oursons. Taylor Jenkins a indiqué qu’il n’y avait pas d’inquiétudes à avoir, même si le joueur va passer quelques tests.

Taylor Jenkins said Ja Morant left the Grizzlies’ win due to a “minor little tweak” in his ankle. He will be evaluated, but early indications are it is not a significant concern.

Côté joueur, Morant n’a pas tardé à rassurer son monde en indiquant que sa cheville allait bien et qu’il pouvait marcher sans problème. On verra s’il sera mis au repos dans les prochains jours de la présaison mais à priori on semble zen à Memphis.

Ja Morant insisted after the game that his ankle will be fine. Said he’s able to walk fine and he’s “all good.” Clearly didn’t want to make the ankle a topic of discussion.

Focused instead on the effort his team made in winning preseason opener, and improvements ahead. pic.twitter.com/tEbiD70kcQ

