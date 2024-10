Blessé ce lundi, les fans des Grrizlies étaient dans l’attente de connaître l’indisponibilité de Jaren Jackson Jr. Bonne nouvelle, le grand ourson devrait être de retour pour le début de saison.

C’était la mauvaise nouvelle de ce début de camp d’entraînement côté Memphis : la blessure aux ischio-jambiers de Jaren Jackson Jr. Connaissant la fragilité du bonhomme, tous les fans étaient suspendus aux résultats de l’IRM passé par l’intérieur ce mardi.

Finalement, plus de peur que de mal pour JJJ qui souffre d’une simple élongation selon Tim MacMahon. Une blessure qui va lui faire manquer le camp d’entraînement, mais qui ne devrait pas être trop pénalisante pour la suite des événements côté Grizzlies. Jaren Jacks’ devrait être sur la ligne de départ pour le début de saison. Du moins, c’est ce que confirme Taylor Jenkins, le coach des Grriz. Il ajoute également que le staff allait prendre toutes les précautions nécessaires pour que le retour de Triple J se fasse dans les meilleures conditions.

MRI on Grizzlies PF/C Jaren Jackson Jr. showed “low grade strain,” per coach Taylor Jenkins. Team will be cautious with him, but Jenkins said anticipation is that Jackson will be ready for regular-season opener.

En clair, le premier match face au Jazz le 24 octobre devrait être la date de retour de Jaren Jackson Jr, mais si besoin il pourrait manquer quelques unes des premières rencontres de la saison. Quoiqu’il en soit, une chose est sûre : son absence sera de courte durée et c’est une bonne nouvelle.

Rien d’alarmant finalement et tout le Tennessee peut respirer après avoir déjà passé une saison noyée dans un flot incessant de blessures. Avec son groupe au complet dès le début de la compétition, les oursons vont pouvoir reprendre leur chemin vers les sommets de l’Ouest dans une conférence plus chargée que jamais.

Il va sans dire que Jaren Jackson Jr aura un rôle important à jouer là-dedans, lui qui a été déjà All-Star et Défenseur de l’Année. Deux distinctions que l’intérieur va avoir à cœur de rafler à nouveau cette saison.

