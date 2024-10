Preview des Memphis Grizzlies – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Direction le Tennessee et la ville d’Elvis, pour parler des Memphis Grizzlies. Après une saison cauchemar pour cause de blessures, les Oursons entendent bien revenir sur le devant de la scène NBA. Qu’attendre de Ja Morant et de ses copains en 2025 ?

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

En trois mots : UN VÉRITABLE CAUCHEMAR. Entre la suspension de Ja Morant et la cascade de blessures qui a fauché l’effectif, il n’y avait rien à sauver chez les Grizzlies. Comment être compétitif quand la quasi totalité de ton cinq de départ est à l’infirmerie et même une partie du banc ? Impossible.

Le retour de Ja Morant en décembre avait redonné un soupçon d’espoir mais le meneur a suivi les autres à l’infirmerie, mettant fin à sa saison au bout de 9 matchs disputés..

Le front office a profité de cette saison perdue pour faire un peu de nettoyage dans les finances avec le départ de Steven Adams mais aussi celui de Xavier Tillman.

Au milieu de ce marasme, certains jeunes ont quand même tirer leur épingle du jeu comme G.G Jackson, Vince Williams Jr. ou encore Scotty Pippen Jr. De bon augure pour la suite.

Le marché de l’été

Ils partent : Derrick Rose (retraite), Ziaire Williams, Yuta Watanabe, Jordan Goodwin, Trey Jemison, Lamar Stevens, Jack White

Derrick Rose (retraite), Ziaire Williams, Yuta Watanabe, Jordan Goodwin, Trey Jemison, Lamar Stevens, Jack White Ils prolongent : Luke Kennard

Luke Kennard Ils arrivent : Zach Edey, Jaylen Wells, Mamadi Diakite, Yuki Kawamura, Cam Spencer (two-way player), Jay Huff (two-way player), Tony Allen au plafond

Un marché de l’été assez calme dans le Tennessee, on attend surtout de voir ce que ce roster peut faire lorsqu’il est au complet et sans blessures à répétition. Luke Kennard a été prolongé sur le court terme, Zach Edey vient apporter sa taille et un profil de big man traditionnel dans la raquette. Longtemps attendu comme une grande promesse du projet Grizzlies, Ziaire Williams a été envoyé aux Nets.

Le roster 2023-24 des Grizzlies

Meneurs : Ja Morant , Scotty Pippen Jr., Cam Spencer

, Scotty Pippen Jr., Cam Spencer Arrières : Desmond Bane , Marcus Smart , Vince Williams Jr., Luke Kennard, John Konchar

, , Vince Williams Jr., Luke Kennard, John Konchar Ailiers : G.G. Jackson, Jaylen Wells

G.G. Jackson, Jaylen Wells Ailiers-forts : Jaren Jackson Jr., Santi Aldama , Jake LaRavia

, Jake LaRavia Pivots : Zach Edey, Brandon Clarke, Jay Huff

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Un roster solide de tous les côtés, même si certaines questions se posent sur la manière de trouver le meilleur équilibre. Est-ce que Zach Edey débute directement ou alors Jaren Jackson Jr passe en cinq pour jouer plus petit ? Taylor Jenkins pourrait aussi mettre Marcus Smart en sixième homme de luxe et intégrer un profil différent sur l’aile avec par exemple GG Jackson, une fois revenu de blessure. On imagine que le cinq pourrait varier en fonction de l’adversaire cette saison. Vitesse, shoot, défense, taille, il y a de quoi faire un beau mix pour embêter du monde à l’Ouest.

Une petite vidéo en passant ?

Ja Morant en prio, Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane en options secondaires.

Ja Morant reste le patron de cette équipe de Memphis, quelqu’un qui peut envoyer du 30 points, 8 passes tous les soirs s’il est en confiance, sans oublier qu’il va souvent sur la ligne des lancers. Desmond Bane avec ses coups de chaud, ou Jaren Jackson Jr. peuvent aussi faire le taf mais avec moins de certitudes sur le résultat. On suivra aussi Zach Edey, qui a le bon profil du gars à sortir des double-doubles de mammouth, tout ce qu’on aime en TTFL quoi.

Infirmerie : le point sur les blessures

On ne va pas refaire toute la saison dernière, elle fut assez dure à vivre comme ça pour les fans de Memphis. Quelques chiffres tout de même à balancer. 9 matchs pour Ja Morant, 20 pour Marcus Smart, 42 pour Desmond Bane, 6 pour un Brandon Clarke enfin de retour de blessure. Aucun joueur de l’effectif n’a joué plus de 66 matchs en régulière.. Les hommes mentent, pas les chiffres. Cette saison commencera avec la plupart des cadres sur leurs deux jambes, mais l’infirmerie sera tout de même squattée par GG Jackson jusqu’à Noël et Vince Williams sur le tout début de saison. J.J. Jackson pourrait lui aussi y passer selon la gravité de sa récente blessure.

Quels objectifs cette saison ?

Le retour en Playoffs bien sûr et Memphis peut même espérer récupérer l’avantage du terrain au premier tour (donc une place dans le Top 4) si la forme suit et que tout le monde reste loin de l’infirmerie.

Les Grizzlies ont une star en puissance, des talents niveau All-Stars pour l’entourer, des jeunes prometteurs qui ne font que pousser, des tauliers défensifs et un très bon coach pour guider le tout. En misant sur le fait que certaines équipes vont peut-être moins performer à l’Ouest, Memphis a tout ce qu’il faut pour redevenir une place forte de sa Conférence.

Ne pas voir Memphis dans le Top 8 avec un effectif de cette qualité (en forme) serait un vrai échec.

Le pronostic du rédacteur

45 victoires – 37 défaites Après une saison à 27 victoires, les Grizzlies vont faire un bon de géant avec 18 victoires de plus au tableau de chasse. L’effectif est talentueux, avec des options multiples pour Taylor Jenkins. Ja Morant fait surtout son retour, avec tous les autres cadres. Il va falloir que la santé suive, cela reste la Conférence Ouest donc un bourbier. Je vois Memphis aller chercher sa place en Playoffs au terme de la saison, mais les premiers retours de l’infirmerie ont coûté quelques victoires à mon pronostic initial. Beaucoup de talent dans le Tennessee, mais c’est toujours plus utile quand ça peut tenir sur ses deux cannes.

Quelques liens utiles