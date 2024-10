Ja Morant n’a joué que 9 matchs la saison dernière, et il entend bien relancer la machine, mise à l’arrêt à cause de problèmes extra-sportifs, mais aussi de blessures. Aujourd’hui, il a une opportunité en or de se racheter. Alors, une grosse saison et on oublie tout ?

La vie de Ja Morant n’a pas été un long fleuve tranquille ces deux dernières saisons. S’il fait régulièrement sauter le kiffomètre du FedEx Forum grâce à ses dunks venus de Pluton et ses paniers clutch qui ont offert de belles victoires à ses Grizzlies, il a également franchi la ligne à plusieurs reprises. On vous refait le topo : armes à feu, entourage douteux, difficulté à gérer sa toute nouvelle notoriété et même une suspicion de dépression par moments. Vous l’aurez compris, au niveau extra-sportif, tout ne baigne pas pour le numéro 12 des Oursons, qui a plusieurs fois été rappelé à l’ordre, puis sanctionné par Adam Silver.

Entrons un peu plus dans le détail désormais. Après un match face aux Pacers d’Indiana, le fameux entourage de Ja Morant aurait pointé un laser rouge en direction du car de l’équipe et aurait également fait un scandale auprès de l’agent de sécurité d’un supermarché. Le joueur, quant à lui, se serait bagarré avec un adolescent de 17 ans puis serait revenu avec une arme à feu pour le menacer. Les guns vont également venir interférer avec sa carrière NBA puisque si l’altercation n’a pas été filmée, le fils de Tee Morant s’est déjà montré deux fois en train d’exhiber une arme de poing sur Instagram, le tout à quelques semaines d’intervalle. Le règlement NBA interdit strictement à ses joueurs de se montrer avec des armes à feu et cela oblige le commish à sévir.

S’il écope d’une première suspension de 8 matchs de la part d’Adam Silver, Ja Morant sera suspendu pour 25 matchs après sa récidive, ce qui lui fait manquer le début de la saison dernière. Le joueur confie ensuite avoir du mal à gérer sa notoriété soudaine et être en proie à certains problèmes personnels, des stories postées sur Instagram laissent craindre le pire avant que la police du Tennessee ne vienne rassurer tout le monde.

Une fois ses 25 matchs de suspension purgés, Temetrius Jamel Morant de son nom complet, est de retour sur les parquets, et son niveau n’a pas du tout été affecté, bien au contraire puisqu’il plante un game winner dès son retour, un bon moyen pour lui de faire un peu oublier tout ce tintouin autour de sa personne ces derniers mois. Ja laisse le terrain parler pour lui et ça semble marcher même si les Grizzlies sont toujours en galère. Malheureusement, la saison de Memphis prend une toute autre tournure lorsque l’épaule de leur meneur multiple All-Star décide de jouer un vilain tour à son propriétaire. Opération nécessaire, et fin de saison anticipée pour Ja Morant qui n’aura pas eu le temps de préchauffer. Avec son absence cumulée à celle de plein d’autres joueurs, Memphis finit la saison en roue libre en espérant mieux rebondir en 2024-25.

C’est également là qu’est attendu Morant, à savoir dans sa capacité à rebondir, une nouvelle fois, et repartir de l’avant, pour porter ses Grizzlies jusque là où il les a déjà amenés par le passé. Le virevoltant meneur doit retrouver son leadership, renvoyer ses highlights de fou furieux chaque soir et reprendre le rythme de croisière qui était le sien à l’époque où seul le jeu le préoccupait. Car lors de sa dernière saison “pleine”, il valait encore 26,2 points, 5,9 rebonds et 8,1 passes décisives par match. Des stats qu’il est parvenu à maintenir sur les 9 rencontres disputées la saison dernière, preuve qu’il retrouve plutôt vite le rythme et que ça pourrait bien être encore le cas cette saison. Le MIP 2022 a les dents longues, et ce n’est pas son nouvel agent Mike Miller qui va le contredire.

Lorsqu’il ne s’intéresse qu’à la balle orange et qu’il ne se croit pas dans GTA, Ja Morant est un joueur irrésistible, spectaculaire, divertissant et qui plus est, a un sacré bagout. Tout ce qu’on aime dans la NBA moderne, et l’accueil qu’il a reçu lors de son retour jusqu’à sa blessure en témoigne, mais on sait aussi que la ligne rouge peut très vite être franchie à nouveau. Il va falloir être réglo à ce niveau là, et nul doute que le public saura lui “pardonner” ses écarts passés. Tout le monde mérite une seconde chance, Ja Morant en est peut-être à plus que ça, mais il a en tout cas l’occasion de se racheter, et de répondre par le biais du terrain. En tout cas, l’ancien meneur de la fac de Murray State a déjà affirmé être prêt pour la reprise. Il est l’heure de retrouver ce statut All-Star et de rattraper un peu le temps perdu.