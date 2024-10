GG Jackson II et Vince Williams Jr., jeunes oursons demandent confirmation

Si la saison 2023-24 des Grizzlies a été compliquée à tous points de vue, elle a au moins eu le mérite de permettre à certains jeunots de s’illustrer. Parmi eux ? GG Jackson II et Vince Williams Jr., qui voudront confirmer leur belle campagne pour intégrer à plein temps la rotation de Memphis.

Deux révélations dans la saison maussade des Grizzlies

Les Grizzlies n’ont remporté que 27 matchs la saison dernière. L’infirmerie était blindée la plupart du temps. Ja Morant a alterné entre blessure et suspension.

Clairement, la campagne 2023-24 de Memphis a été difficile à vivre pour les fans des Grizzlies, qui restaient sur trois qualifications en Playoffs consécutives et deux saisons à plus de 50 victoires. Mais dans ce marasme, le rookie GG Jackson II et le sophomore Vince Williams Jr. ont profité des opportunités qui se sont présentées à eux pour marquer des points. Dans tous les sens du termes.

GG Jackson II, en G League lors de la première partie de saison, a intégré la rotation des Grizzlies en janvier 2024. Au cours de sa troisième apparition, il a planté 20 points contre les Knicks. Puis 23 deux jours plus tard dans une victoire contre les Warriors. Il a aussi marqué 27 points contre les Bulls en tant que remplaçant, devenant le plus jeune joueur à scorer autant en sortie de banc devant un certain… Kobe Bryant. Des performances qui ont rapidement convaincu, et qui lui ont même permis de décrocher un contrat de quatre ans.

Si GG Jackson II s’est aussi fait remarquer en enfreignant le règlement de l’équipe mi-février (sanction : un match sur la touche), il a ensuite reçu de plus en plus de minutes pour les derniers matchs de la saison. De quoi faire gonfler ses stats et boucler l’année avec un véritable feu d’artifice : 44 pions – 12 rebonds face à Denver ! Jamais un joueur aussi jeune n’avait terminé avec 40 points – 10 rebonds dans l’histoire de la NBA, et jamais un rookie des Grizzlies n’avait scoré autant.

Avec 14,6 points et 4,1 rebonds de moyenne sur l’ensemble de sa saison rookie, Jackson II a été sélectionné dans la NBA All-Rookie Second Team. GG !

44 PTS ⭐️ 12 REB ⭐️ 4 3PM

GG Jackson ended his rookie year with a BANG! The former @memphishustle star scored a career-high vs. the Nuggets and joined Victor Wembanyama as the only two rookies to drop 40+ points this season. #GLeagueAlum pic.twitter.com/o99STXAUCm

— NBA G League (@nbagleague) April 15, 2024

Vince Williams Jr., lui, n’a pas autant enflammé les compteurs au scoring (10 points par match), mais ce n’est pas pour autant qu’il est passé inaperçu. Bien au contraire.

La preuve, en janvier dernier, l’arrière de 24 ans a été prolongé par Memphis pour trois ans et quasiment 8 millions de dollars garantis, alors qu’il sortait d’un contrat two-way. Williams Jr., c’est le genre de joueur qui taffe, qui défend, qui se bat fort au rebond et qui est polyvalent, bref tout ce qu’on aime dans le Tennessee. Qui plus est, Vince a tourné à quasiment 38% de réussite à 3-points la saison passée pour quatre tentatives par soir. Un chiffre hyper encourageant qui laisse entrevoir un potentiel de two-way player.

Après seulement 15 petites apparitions en tant que rookie, Vince Williams Jr. a joué pas moins de 27 minutes par match en 52 rencontres dont 33 comme titulaire (10 points, 5,6 rebonds, 3,4 passes). C’est ce qui s’appelle prendre de l’expérience.

Vince Williams Jr. came up BIG for the @memgrizz this season. The former @MemphisHustle Two-Way star averaged a career-high 10.0 PTS, 5.6 REB, and 3.4 AST in his breakout second season, including four games with 20+ points. #GLeagueAlum pic.twitter.com/OLsUSzs5lk

— NBA G League (@nbagleague) June 7, 2024

GG Jackson II et Vince Williams Jr., membres durables de la rotation de Memphis ?

Vous l’avez compris, GG Jackson II et Vince Williams Jr. ont montré de très belles choses la saison dernière. Mais c’était la saison dernière. L’équation sera forcément différente cette année puisque Ja Morant et Desmond Bane ont prévu de jouer plus que 51 matchs en duo. Et évidemment, les Grizzlies ont bien l’intention de retrouver les hauteurs de l’Ouest maintenant que l’infirmerie s’est vidée et que l’équipe est quasiment de retour au complet.

La question qui se pose tout naturellement est la suivante : comment Jackson II et Williams s’inscrivent-ils dans ce projet ?

Pour GG, il faudra d’abord faire preuve de patience puisqu’il a été annoncé out pour trois mois fin août, à cause d’une blessure au pied nécessitant une opération. C’est forcément un coup d’arrêt pour celui qui s’imaginait sans doute comme dynamiteur offensif en sortie de banc. Rater la préparation peut plomber une partie de votre saison, et c’est ce challenge que Jackson II devra relever : comment bien réintégrer une équipe de Memphis sûrement compétitive après avoir passé plusieurs semaines à l’infirmerie ? Un challenge parmi d’autres puisque les défenses NBA vont en plus le surveiller beaucoup plus désormais.

Comme GG Jackson II, Vince Williams Jr. doit aussi faire avec une blessure, lui qui ratera le début de saison à cause d’un bobo au tibia. Il connaîtra donc certains des mêmes challenges que son coéquipier (Williams Jr. avait également terminé la saison 2023-24 à l’infirmerie). Néanmoins, Williams Jr. reviendra plus rapidement que Jackson II et a l’avantage d’être bien plus avancé défensivement en comparaison à son copain. De plus, sa polyvalence peut lui permettre de vite assumer plusieurs rôles cette saison.

“Vince a un sacré moteur, il adore jouer. Tout part de la défense avec lui. Il sait aussi rentrer ses shoots, et il va continuer de s’améliorer avec tout le boulot qu’il a effectué cet été. Et j’adore le fait que vous pouvez le mettre sur quasiment n’importe qui. Le poste 1, 2 ou 3 et même parfois 4 si on joue petit.” – Tony Allen, ancien joueur des Grizzlies et légende à Memphis (via The Athletic)

Avec la présence de Ja Morant, Desmond Bane et Marcus Smart, Vince Williams Jr. ne jouera probablement pas 27 minutes par match cette saison. Et il sera probablement plus remplaçant que titulaire (au moins dans un premier temps). Mais l’arrière/ailier de 24 ans devrait avoir un vrai rôle dans la rotation de Taylor Jenkins : “On croit en lui pour l’avenir, avec notre noyau. Il correspond parfaitement à ce groupe” avait déclaré le coach au moment de sa prolongation de contrat.

Un mec qui défend, qui se bat, qui est capable d’occuper différents postes et de mettre des 3-points fait partie des joueurs les plus valuable en NBA. Vince Williams Jr. est de cette race. Bien sûr, il va d’abord falloir confirmer avant de vraiment sécuriser un rôle dans une équipe aussi ambitieuse que Memphis, mais les bases sont posées.

Vince Williams Jr. is the versatile swingman MEM has needed…

Most elite trait is defense—physical, 6'11.5 wingspan & reads offenses like a safety. Not a total stiff offensively, nice decision maker/passer/transition pace pusher. Insane value:

'25: $2.1M

'26: $2.3M

'27: $2.4M pic.twitter.com/CiSb2ltBwC

— NBA University (@NBA_University) August 16, 2024

Aux côtés du trio Ja Morant – Jaren Jackson Jr. – Desmond Bane, GG Jackson II et Vince Williams Jr. espèrent devenir des membres clés du supporting cast, qui a notamment perdu Dillon Brooks en 2023. D’autres jeunots ont failli dans cette mission ces dernières années (coucou Ziaire Williams), mais GG et Vince ont des qualités qui sont complémentaires au Big Three local.

Si Memphis compte retrouver les sommets de l’Ouest, ça passera sans doute aussi par eux.