Décimés par les blessures la saison dernière, les Grizzlies espèrent connaître une campagne bien plus tranquille niveau infirmerie cette année. On peut dire que c’est mal parti : alors que GG Jackson II est déjà blessé, Vince Williams II ratera également le début de saison.

La campagne 2024-25 n’a même pas encore commencé que les Grizzlies ont déjà une infirmerie bien remplie.

La franchise de Memphis vient en effet d’annoncer que Vince Williams Jr. a été victime d’une blessure au tibia. Certains parlent d’une fracture de fatigue même si ça reste assez flou. Williams devrait être réévalué dans quatre semaines et ratera ainsi le début de la saison régulière, prévu le 22 octobre prochain.

Comme GG Jackson II, Vince Williams Jr. fait partie des révélations de l’an passé et doit aider les Grizzlies à retrouver les sommets de l’Ouest cette saison. Mais comme GG Jackson II, Vince Williams Jr. démarrera donc la saison 2024-25 à l’infirmerie.

C’est un coup dur pour le joueur comme pour les Grizz. Williams a pour objectif de gagner un rôle plus important à Memphis, lui qui s’est illustré par sa défense, son énergie, sa présence au rebond et même son adresse extérieure l’an passé. Très polyvalent, l’arrière/ailier de 24 ans a le potentiel pour devenir le role player parfait aux côtés de Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr..

Avant ça, Vince va malheureusement rater l’ensemble de la préparation et risque d’avoir besoin de temps pour lancer sa troisième saison NBA…

Source texte : Grizzlies