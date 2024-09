On savait que GG Jackson II allait devoir se faire opérer après sa fracture du cinquième métatarsien, mais on ne connaissait pas encore la durée d’absence de l’ailier des Memphis Grizzlies. La sentence est tombée : trois mois de repos forcé minimum !

Les fractures du cinquième métatarsien, ces blessures cruelles qui ont contribuées au déclin physique de Neymar Jr au fil de ses années au Paris Saint-Germain. Les fans de football dans la capitale ont été trop marqués par ce verdict médical pour ne pas avoir une pointe d’appréhension lorsqu’il est donné à d’autres athlètes.

Heureusement, GG Jackson II est plus jeune, seulement 19 ans, et a de bonnes chances d’avoir une hygiène de vie moins discutée et discutable que le génie brésilien. Quoi qu’il en soit, c’est Shams Charania qui a posé le diagnostic sur les réseaux sociaux ; l’ailier des Memphis Grizzlies ne sera pas sur les parquets pour au moins trois mois.

Grizzlies’ GG Jackson II will miss at least three months after undergoing surgery to repair a broken fifth metatarsal in his right foot. pic.twitter.com/2LKhqKsX16

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2024

Après une saison dernière gâchée par les blessures, les Oursons repartent sur la même base. Heureusement pour le moral dans supporters, Ja Morant n’a plus de suspension et sauf surprise, va pouvoir démarrer la nouvelle année pied au plancher.

Néanmoins, l’adaptation de GG Jackson II et Vince Williams Jr, les deux bonnes surprises de la saison passée, à un effectif compétitif était un des éléments qui nous intéressait le plus au moment d’évoquer l’exercice 2024-25 de la franchise du Tennessee. Pour avoir nos réponses, il va falloir s’armer de patience.

