Vidéo : l’incroyable accueil des fans de l’Olympiakos pour Evan Fournier

La réputation des fans grecques n’est plus à faire, mais ils ne cessent de rajouter des éléments à leur légende. Hier, ceux de l’Olympiakos se sont déplacés en nombre pour accueillir Evan Fournier à l’aéroport. Ce qui a donné des images assez folles, dur pour le Français, de ne pas se sentir bienvenue.

Les rumeurs annonçaient entre 5000 et 10000 fans à l’aéroport d’Athènes pour accueillir Evan Fournier, le prince de Charenton, et ce qui est sûr, c’est qu’il n’a pas du être déçu lors de son arrivée. Une mer rouge s’est dressée devant lui et il n’a pas hésité à la fendre, sans vouloir blasphémer et rappeler l’histoire d’un certain prophète. Des chants à son nom, puis en l’honneur du club, les décibels sont montés haut.

Si vous êtes agoraphobes ou préoccupés par les distanciations sociales depuis l’apparition d’un pangolin dans vos vies, ces images n’ont pas dû faire que du bien. Pour les autres, quel plaisir de voir ça pour l’un des joueurs français les plus marquants de la décennie. Comment ne pas comprendre de surcroît qu’il ait pu préférer rejoindre un club avec ce genre de fans plutôt que d’être à nouveau au bout du banc d’une franchise NBA ? Evan Fournier revient pour choquer l’EuroLeague, mais c’est lui qui a été choqué par son arrivée.