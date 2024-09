WNBA : triple-double pour Caitlin Clark, 5e victoire de rang pour le Fever

Seulement une rencontre cette nuit en WNBA mais Caitlin Clark n’a besoin que de ça pour émerveiller la galerie. La joueuse du Fever, et favorite du Rookie de l’année, a encore sorti le grand jeu avec un triple-double face aux Sparks.

La réception des Sparks avait tout d’une promenade de santé sur le papier pour Indiana mais le Fever n’a pas eu un match si facile face à la dernière équipe au classement. Toujours privées de Cameron Brink, les joueuses de la Cité des Anges ont vendu chèrement leurs peaux. Elles ont même pris jusqu’à 6 points d’avance en second quart-temps. Indiana a ensuite repris les commandes mais sans jamais vraiment couler la lanterne rouge WNBA.

À 1m30 de la fin du match, il n’y avait que 3-points d’écart en faveur du Fever, avant que Aliyah Boston (24 points, 14 rebonds) puis Caitlin Clark ne viennent finir le boulot pour offrir une 5ème victoire de rang à Indiana. L’ancienne d’Iowa a encore été impressionnante avec son second triple-double de la saison (24 points, 10 rebonds, 10 passes décisives, mais aussi 3 interceptions et..7 ballons perdus). Un triple-double validé sur la dernière action, avec un rebond collecté à seulement 10 secondes de la sirène. Clark est seulement la 5ème joueuse dans l’histoire de la WNBA à réaliser plusieurs triple-doubles sur une même saison. Un nouvel accomplissement XXL pour celle qui vient de remporter le trophée de meilleure Joueuse et meilleure Rookie pour le mois d’août.

Caitlin Clark takes home BOTH the @Kia Rookie of the Month and Eastern Conference Player of the Month honors after another record breaking month 👏

24.0 PPG

5.2 RGP

8.5 APG#WelcometotheW pic.twitter.com/fGWUiWL5Kp

— WNBA (@WNBA) September 4, 2024

Kelsey Mitchell, sa complice du backcourt et en grande forme sur les dernières semaines, a été la troisième lame avec 18 points. Pour les Sparks, Odyssey Sims finit meilleur scoreuse avec 20 points et le banc a longtemps permis à l’équipe de rester dans le rétro, en vain.

Au classement, pas de grand changement. Indiana creuse un peu l’écart avec Phoenix à la 6ème place, tout en sachant qu’il sera probablement impossible d’aller chercher la 5ème place du Storm. Les Los Angeles Sparks restent dernières et attendent avec impatience la fin de saison et la Draft.