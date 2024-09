Jean-Aimé Toupane à la tête des Bleues jusqu’en 2028 ?

Tout fraîchement vice-champion olympique avec les Bleues, Jean-Aimé Toupane pourrait bien poursuivre son aventure à la tête de l’équipe tricolore.

À Paris, Jean-Aimé Toupane a ramené la deuxième médaille d’argent de l’histoire du basket féminin aux Jeux Olympiques. C’est le symbole d’un travail qui a mis un peu moins de trois ans avant de pouvoir pleinement porter ses fruits.

Ce beau parcours olympique pourrait permettre au sélectionneur de continuer son aventure avec les Bleues. Selon BeBasket, Jean-Aimé Toupane serait en discussion avec la Fédération pour obtenir une prolongation de contrat de quatre ans. Le Franco-Sénagalais aurait ainsi les rênes de l’équipe jusqu’aux Olympiades de Los Angeles en 2028. L’occasion de prendre l’or aux Américaines chez elles comme elles l’ont fait chez nous. Nul doute que ce petit sentiment de revanche va animer l’effectif tricolore pendant quatre ans. Pour l’instant, rien n’est fait toutefois et les négociations sont toujours en cours.

L’histoire de Jean-Aimé Toupane à la tête des Bleues est pour le moins… particulière. Arrivé sans expérience dans le basket féminin, fin 2021, il a essuyé des débuts compliqués. En cause, des qualifications et un mondial 2022 plus que difficiles. Surtout, il y a eu el famoso EuroBasket 2023 et l’affaire Marine Johannès. La joueuse n’avait pas été sélectionnée parce qu’elle ne pouvait pas être présente pour l’intégralité de la préparation. La FFBB avait tout bonnement décidé de se passer de l’un de ses meilleurs éléments. Une décision qui n’avait pas manqué de diviser les foules, mais qui a surtout frustré les Français lorsque l’équipe a ramené le bronze. « Le bronze c’est bien, l’or avec Marine cela aurait été mieux », c’est le sentiment qui se dégage après cette compétition.

En bref, Jean-Aimé Toupane ne faisait pas l’unanimité. Au moindre faux pas aux Jeux de Paris et c’était la porte. Sauf que ce faux pas n’est jamais arrivé. Les Bleues sont allées en finale et ont été la seule nation à faire trembler l’invincible Team USA. Après cette belle performance, le sélectionneur compte bien rester à la tête de l’équipe de France. Pour lui, cette finale n’est pas considérée « forcément comme un accomplissement, mais comme une étape ». Le projet est clair : ramener une médaille d’or aux Bleues, la première depuis 2009.

Quoi qu’il en soit, le dossier du sélectionneur de l’équipe féminine a l’air bien plus simple à gérer chez les femmes que chez les hommes où un nouvel entraîneur est toujours activement recherché.

Source texte : BeBasket.fr