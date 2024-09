Stephen Curry évoque sa relation avec LeBron James

Coéquipiers aux JO de Paris 2024, Stephen Curry et LeBron James semblent plus que jamais en mode bromance. Le meneur des Warriors a donné son opinion sur sa relation avec le King.

Stephen Curry et LeBron James seront à jamais liés dans l’histoire de la NBA. De part leurs succès, les récompenses qu’ils ont gagné mais aussi les batailles qu’ils se sont livrés sur les parquets. Les deux hommes se sont affrontés à de très nombreuses reprises, dont surtout 4 Finales NBA entre 2015 et 2018. Rivaux sur les parquets, Curry et James sont néanmoins amis en dehors des terrains. Une proximité qui a poussé les deux hommes à s’associer avec Team USA cet été, pour la première fois de leurs carrières. Une expérience couronnée de succès. Team USA a en effet remporté l’or à nouveau, avec un tandem Curry – LeBron très complice sur le terrain. De quoi faire rêver les fans de NBA concernant une possible collaboration avant leur retraite.

Interrogé ce mardi par Natasha Dye de People, Stephen Curry est revenu sur sa relation avec le King d’Akron. L’occasion pour Baby Face de dire tout l’estime qu’il a pour son camarade olympien.

“Toutes les batailles que nous avons eues sur le terrain, le fait que nous ayons pu être coéquipiers, pas seulement dans un match comme le All-Star Game ou autre, mais dans un match de basket de haut niveau avec beaucoup d’enjeux… Je pense qu’il y a un respect et une amitié plus profonde entre nous… J’espère qu’il y aura d’autres expériences à l’avenir, que nous soyons coéquipiers ou non. Nous allons encore devoir nous mesurer l’un à l’autre jusqu’à la fin.”

On sent la proximité entre les deux rien que dans les mots. Toutefois, dur d’imaginer James et Curry faire équipe à nouveau. Le premier a fermé la porte à une nouvelle aventure olympique en 2028, ce qui bloque donc l’option Team USA. En NBA, c’est pas plus facile, les deux joueurs sont sous contrat. LeBron a signé un deal en 1+1 avec les Lakers, afin de jouer avec son fils. Beaucoup s’attendent à voir le King finir à L.A. Curry, de son côté, vient de prolonger aux Warriors jusqu’en 2027. À moins que LeBron signe aux Warriors à la Free Agency 2025 ou que le Chef force un départ aux Lakers, ça semble dur de voir ces deux-là sous le même maillot sur les parquets de l’Oncle Sam. Leurs affrontements resteront un “must see” jusqu’au bout, entre deux compétiteurs acharnés et deux talents all-time.

