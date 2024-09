Les Wolves veulent garder Rudy Gobert “pendant longtemps”

Rudy Gobert a fait une belle saison à Minnesota. Un apport qui satisfait pleinement le front office des Loups, qui souhaite conserver son intérieur français sur la durée.

Rudy Gobert sort d’une deuxième saison réussie à Minnesota, récompensée par un quatrième titre de Défenseur de l’année. Encore une fois, Gobzilla a été un pilier défensif en NBA, permettant aux Wolves de devenir l’une des meilleures défenses du pays. Il a aussi aidé les siens à aller chercher une qualification pour les Finales de Conférence Ouest. Cette belle année a aussi été ponctuée par une médaille d’argent glanée aux Jeux Olympiques avec la France.

Maintenant que l’été olympique est terminé, Rudy peut penser à l’avenir. Arrivé à Minneapolis en 2022, son aventure est bien partie pour continuer à s’écrire du côté des Wolves. Le président de la franchise, Tim Connelly, a fait part de son ressenti pour KSTP.

“Nous aimerions garder Rudy longtemps. On adore son agent, c’est un ami depuis longtemps et un des meilleurs de la Ligue. Notre objectif avec la majorité de ces gars est de les conserver aussi longtemps qu’ils veulent rester. La continuité est l’une de nos meilleures forces et nous aimons beaucoup notre noyau dur”.