Rudy Gobert est le joueur le plus critiqué par ses compères, épisode 961. Cette fois, ce sont Théo Pinson et Dereck Lively II qui se sont lâchés sur la Stiffle Tower. Selon eux, le Français n’aurait pas du être sur le parquet lors des dernières Finales de Conférence face aux Dallas Mavericks !

On aurait pu penser, après la dernière campagne de Playoffs réussie de Rudy Gobert et notamment ses belles performances contre les Phoenix Suns et les Denver Nuggets, qu’enfin, il soit laissé tranquille … on se serait trompés. Après Dwight Howard, il y a quelques jours qui assurait que le Français ne méritait pas autant de trophées de Défenseur de l’Année, ce sont, cette fois, Théo Pinson et Dereck Lively II qui ont envoyé une balle perdue au natif de Saint-Quentin.

Lors d’un camp Nike, “Elite Youth Basketball”, les deux hommes étaient présents et ont répondu aux questions des jeunes participants. L’un d’entre eux a demandé s’il était vrai que les équipes NBA faisaient jouer en priorité les joueurs qui gagnent le plus d’argent ? Un nom est rapidement arrivé dans la conversation, on vous laisse deviner lequel …

“L’exemple parfait, ils (les Dalles Mavericks) ont joué les Minnesota Timberwolves (en Finales de Conférence), il n’y a aucune raison pour laquelle Rudy Gobert devait être sur le parquet.” – Théo Pinson “Zéro.” – Dereck Lively II “Mais ils le paient 40 à 50 millions de dollars. Quand tu touches cet argent tu dois te ramener sur le terrain et trouver des solutions.” – Théo Pinson “Et il ne l’a pas fait.” – Dereck Lively II “Non, il ne l’a pas fait.” – Theo Pinson “Vraiment, pas.” – Dereck Lively II

Dans cette série, Rudy Gobert a tourné à 11,8 points, 7,6 rebonds et 0,8 contres de moyenne pendant que Dereck Lively II a envoyé 9,5 points, 7,8 rebonds et 1,5 contre. Surtout, l’intérieur des Mavericks a tourné à 100% au tir.

D’un point de vue statistique donc, les performances de Rudy Gobert, sans être exceptionnelles, n’ont rien d’honteuses, surtout qu’il a rempli son rôle d’intimidateur en contestant et empêchant de nombreux tirs ; d’autres joueurs des Timberwolves sont passés plus en travers. Mais déjà au moment de la série, le Français avait été moqué. Lors du match 2, Luka Doncic avait réussi un Game-Winner sur lui avant d’ouvertement le rabaisser avec Charles Barkley en interview d’après-match.

Encaisser une critique de plus ou de moins ne doit plus changer grand chose à la vie de Rudy Gobert, mais il sera tout de même intéressant de suivre les prochains affrontements entre les Dallas Mavericks et les Minnesota Timberwolves. Dereck Lively II a réalisé une superbe saison rookie, mais le natif de Saint-Quentin voudra sûrement faire parler son expérience pour lui montrer pourquoi il a sa place sur le terrain.

Rendez-vous dès le 29 octobre, pour la première explication !

