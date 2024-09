Stephen Curry approche gentiment du crépuscule de sa carrière. À 36 ans, il pense déjà à l’après et se voit propriétaire d’une franchise NBA.

Stephen Curry est un businessman aguerri. Outre, la prolongation à 62,6 millions de dollars sur un an qu’il a signé avec les Warriors, le Chef détient plusieurs entreprises qui sortent du cadre du basket. Il possède Underrated Golf qui organise des compétitions de golf à travers les États-Unis et l’Europe, mais aussi Unanimous Media, une boîte de production à l’origine du documentaire Underrated ou de la série Mr Throwback.

À 36 ans, le meneur pense aussi à son après-carrière dans le basket. Il a déclaré au micro de CNBC qu’il se verrait bien propriétaire d’une franchise.

Steph Curry, 4x NBA champion, discusses his ambitions to eventually be a team owner in the NBA.

Watch more of his interview here: https://t.co/LYmYMXmrnk pic.twitter.com/mvw9DAavFe

— CNBC (@CNBC) September 3, 2024

“Pour moi [être propriétaire d’une franchise] c’est clairement une option qui est sur la table. Je veux être membre du paysage des propriétaires et je pense pouvoir diriger une franchise qui a de grandes ambitions”.

Pas de panique, le Chef sait qu’il lui reste encore des choses à accomplir sur le terrain, mais il est normal, à son âge, d’envisager la suite. L’envie de gérer une franchise s’inspire de l’un de ses plus grands modèles, Michael Jordan, propriétaire des Hornets entre 2010 et 2023. Si Stephen Curry se lance dans cette voie, on lui souhaite une plus grande réussite que celle du numéro 23, ce qui ne devrait pas être très compliqué.

En parlant de numéro 23, il y en a un qui rêve de détenir une franchise, un certain LeBron James. Vous voyez parfaitement où on veut en venir. Le Chef et le King sont copains comme cochons depuis des années. Une amitié renforcée par leur escapade olympienne du côté de Paris. Nul doute que les deux joueurs ont dû discuter de leur avenir. À défaut de porter les mêmes couleurs, ils pourraient diriger la même franchise, pourquoi pas ?

Bien sûr, il faut qu’une expansion de la NBA ait lieu. Ça tombe bien, Adam Silver compte s’y mettre cet automne avec plusieurs villes sur la table comme Mexico, Seattle et l’inévitable Las Vegas. Voir LeBron James et Stephen Curry posséder une équipe du côté de Sin City (au hasard), cela a de quoi laisser rêveur.

Source texte : CNBC