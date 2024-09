WNBA : le Fever de retour en Playoffs après 8 ans d’absence !

4 matchs cette nuit en WNBA et de nouveaux enseignements au réveil. Sans même jouer, le Indiana Fever a validé son billet pour les Playoffs. C’est la première fois pour la franchise depuis 2016 !

Première année et premiers Playoffs pour Caitlin Clark !

L’effet Caitlin Clark s’est vite ressenti dans l’Indiana. Alors que sa franchise avait fini la saison dernière à la 10ème place au classement, elle jouera les Playoffs cette année. C’est la fin d’une longue traversée du désert pour le Fever, qui restait sur 8 années sans postseason. Les défaites combinées d’Atlanta et Chicago ont permis de finir le boulot cette nuit, même sans jouer.

For anyone confused – Fever peak Ls is 23

-DAL lost tonight and has 24 Ls

-If ATL + CHI both lose tonight, they’ll have 22

-ATL + CHI both play each other again. One of them will get to 23 Ls from that

-WAS has 23 Ls plays both CHI + ATL down the stretch. No 3-way ties possible

— Tony East (@TonyREast) September 4, 2024

Malgré une mauvaise entame, les joueuses d’Indianapolis ont su inverser la tendance pour aller chercher un ticket pour les Playoffs sans trop de stress. Le Fever est d’ailleurs la seconde équipe dans l’histoire de la WNBA à se qualifier pour les Playoffs après avoir perdu 8 de ses 9 premiers matchs en régulière (1-8). Les Charlotte Stings en 2001 avaient fait de même, avant de rejoindre les finales WNBA dans la foulée. Un clin d’œil du destin sur le futur parcours du Fever en Playoffs ?

Gabby Williams aide le Storm à battre le Sun

En délicatesse avec son shoot, Gabby Williams a retrouvé des couleurs cette nuit pour le choc entre Seattle et Connecticut. La Française compile 11 points, 6 rebonds et 5 passes en 22 minutes dans la victoire du Storm. Seattle reste ainsi collé aux Aces, qui ont aussi gagné cette nuit, grâce à un nouveau chantier de la grande A’ja Wilson (30 points, 14 rebonds). Il n’y a qu’un match d’écart entre les deux équipes, la lutte pour l’avantage du terrain va être intense jusqu’au bout.

Plus qu’une place disponible en Playoffs

Indiana et Phoenix étant qualifiés pour la postseason, il ne reste que la 8ème place de disponible et elle devrait se jouer entre le Dream, le Sky et les Mystics, voire les Wings en cas de grosse série. Les Sparks, dernières, semblent déjà focus sur la prochaine Draft.