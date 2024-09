Chris Paul récupère le numéro 3 aux Spurs, Keldon Johnson passe au 0

Petits changements de numérotation du côté des Spurs suite à l’arrivée de Chris Paul à l’intersaison. Le meneur All-Star a pu récupérer son numéro 3 favori, détenu jusque-là par Keldon Johnson. L’ailier des Spurs passe lui au 0.

L’avantage d’être un grand joueur est qu’on est chouchouté dès son arrivée dans une nouvelle équipe. Malgré ses 39 printemps, Chris Paul impose encore le respect auprès de ses pairs, notamment ses jeunes coéquipiers aux Spurs. C’est pourquoi Keldon Johnson a décidé de lui faire un petit cadeau pour son arrivée. Il lui offre en effet son numéro 3, que Paul a porté durant toute sa carrière, de ses débuts aux Hornets (de New Orleans) en 2005 jusqu’à ses derniers mois aux Warriors, soit 19 saisons de suite. Ce numéro est même intégré à l’un de ses surnoms, à savoir CP3. Nouveau coéquipier de Victor Wembanyama, Chris Paul va intégrer cette année le club des joueurs à 20 saisons NBA. Ils ne sont que 10 pour le moment à avoir réussi cet accomplissement.

Keldon Johnson will wear #0 starting in the 2024-25 season after giving Chris Paul #3 per source.

Johnson wore #0 while playing with the Austin Spurs in his rookie season. #Spurs pic.twitter.com/vgDSV3x9Ki

Johnson, pour sa part, va switcher sur le numéro 0, qu’il a déjà porté avec la réserve des Spurs du côté d’Austin. Histoire marrante, le numéro 0 n’a jamais été porté par un joueur aux Spurs ! 3 joueurs ont porté le double 00, qui a d’ailleurs été retiré pour Johnny Moore mais aucun n’a jamais choisi le 0. C’est donc une grande première dans l’histoire de la franchise.

Keldon Johnson (@imthe_truth32) is switching from No. 3 to No. 0 for the #Spurs. Number never worn in franchise history (!). #NBA pic.twitter.com/heiP1t3ylj

Source texte : Etienne Catalan / Ty Jager