Talen Horton-Tucker signe aux Bulls (contrat non-garanti)

Toujours sans contrat, Talen Horton-Tucker pourrait avoir trouvé son point de chute, chez lui, du côté de Chicago où il a signé un contrat de 10 jours pour pouvoir participer au camp d’entraînement de la franchise.

Talen Horton-Tucker sort de deux saisons au Jazz où il a tourné à 10,5 points de moyenne en 20 minutes de jeu. Sans contrat depuis la fin de la saison, il n’avait toujours pas retrouvé d’équipe.

Un problème qui pourrait être résolu dans les prochaines semaines. THT part en direction des Bulls, comme le rapportent Shams Charania et NBC Sports Chicago. Attention ! Cela ne veut pas dire pour autant que l’ancien joueur des Lakers sera présent sous les couleurs de Windy City pour le début de saison. Pour l’instant, il n’a signé qu’un deal de 10 jours uniquement pour le camp d’entraînement avec l’espoir d’arracher le dernier spot disponible de l’équipe.

Free agent guard Talen Horton-Tucker has agreed to a partially guaranteed deal with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic. The Chicago native returns home and will have an opportunity to make Bulls roster after averaging 10.5 points over the last two seasons in Utah. pic.twitter.com/YPoIfrurh7

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2024

Le training camp va être fun côté Bulls. Avec 20 joueurs présents dont 14 avec un contrat garanti (et Onuralp Bitim en contrat partiellement garanti), il reste seulement une (demie) place dans l’effectif ainsi qu’un contrat two-way à aller chercher. Il va falloir convaincre …

Talen Horton-Tucker a l’avantage de l’expérience pour lui, même s’il reste un jeune joueur de 23 ans. Champion NBA avec les Lakers en 2020, il a quelques conseils à donner aux jeunes pousses des Bulls dans une franchise qui peut vite partir sur une belle reconstruction des familles. Avec les pertes de Demar DeRozan et d’Alex Caruso, mais aussi le potentiel départ de Zach LaVine, ce n’est pas cette saison qu’on va revoir les Bulls en Playoffs.

Enfin, l’ex-joueur du Jazz n’est pas le seul candidat à la dernière place disponible dans le roster. Kenneth Lofton Jr a aussi été invité au camp d’entraînement des Bulls et le sosie de Kylian Mbappé pourrait avoir un avantage. L’effectif de Chicago est chargé sur les postes extérieurs. Un secteur bouché qui pourrait causer du tort à Horton-Tucker. Malgré tout, c’est un enfant du pays qui va tout donner pour rejoindre les Taureaux.

Source texte : NBC Sports Chicago