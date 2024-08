Free Agency 2024 : Kenneth Lofton Jr signe aux Chicago Bulls

Bravo à tous les concurrents des Chicago Bulls, mais cette fois c’est officiel, les Taureaux seront champions de NBA la saison prochaine. Vous, vous demandez pourquoi ? Kenneth Lofton Jr vient de signer pour un an dans l’Illinois ! Oui, nous aussi ça nous a fait un choc.

Dans les plus grands joueurs de l’histoire des Chicago Bulls, on retrouve, chronologiquement, Artis Gilmore, Michael Jordan, Derrick Rose, Cristiano Felicio, Ryan Arcidiacano et désormais peut-être le plus talentueux de tous, Kenneth Lofton Jr.

Les dirigeants de la franchise de l’Illinois ont fait le coup du siècle puisque, selon Shams Charania, ils ont réussi à récupérer le génie sur un contrat d’un an, au minimum. Il devra même faire ses preuves pour décrocher une place dans le roster, comme s’il y avait vraiment du suspense…

Free agent F/C Kenny Lofton Jr. is signing a one-year deal with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic @Stadium. Lofton will compete for a roster spot in training camp. He has played 45 games across two NBA seasons. pic.twitter.com/2OXh9831ZI

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 16, 2024

Vous en connaissez beaucoup des joueurs qui, sur une finale internationale ont réussi à être meilleur que Victor Wembanyama, vous ? Des joueurs qui ont réussi à planter 42 points dans un des rares matchs NBA dans lequel il a eu l’opportunité de s’exprimer ? Des joueurs qui terrorisent la G League comme s’il était un adulte au milieu des enfants ? Nous, on en connait qu’un, et c’est Kenneth Lofton Jr.

Cette équipe des Bulls paraissait bien moribonde avant son arrivée. Bien sûr Coby White a passé un step cette saison, Matas Buzelis est excitant et a des airs d’antagoniste délicieux, mais cette arrivée de Kenneth Lofton Jr change tout. Avec une telle patte gauche et un tel postérieur dans l’effectif, l’objectif c’est le titre. Surtout avec des Josh Giddey ou Lonzo Ball pour lui passer le ballon … le carnage !

Michael Jordan est bien sympa, mais la nouvelle légende des Bulls est connue, Kenneth Lofton Jr. En une saison à Chicago, il va faire de plus grandes choses que Kawhi Leonard à Toronto, sans l’ombre d’un doute.

Source texte : Shams Charania