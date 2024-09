Mac McClung sort d’une très belle saison du côté du Osceola Magic, en G League, où il a été carrément élu MVP. Le trampoline humain a signé avec Orlando un contrat partiellement garanti qui pourrait lui permettre de rejoindre (enfin) la NBA.

Mac McClung est un dunkeur de génie. Il porte le concours de dunks du All-Star Game sur son dos depuis deux ans et franchement, on le remercie pour ça. Sur les parquets MM est également un crack, et s’il n’a pas réussi à faire son trou en NBA, il brille tout de même du côté de la G League. Avec le Osceola Magic, la franchise affiliée au Orlando Magic, il a même été élu MVP cette saison avec 25 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne. De quoi réussir le plongeon dans le grand bain de la NBA ? Pas sûr.

Shams Charania rapporte en tout cas que le Magic a signé un nouveau contrat partiellement garanti avec l’ami Mac, qui sera présent au camp d’entraînement pour espérer se faire une place dans l’effectif floridien. En clair, l’homme volant est de retour dans la même situation qu’il y a un an. Avec un roster déjà bien rempli, il n’est vraiment pas certain de le voir jouer en NBA cette saison… et c’est peut-être tant mieux pour le MVP en titre. À quoi bon cirer un banc quand on peut être le meilleur en G League ?

Guard Mac McClung – the back-to-back NBA Slam Dunk Contest champion and 2024 G League MVP – has agreed on a partially guaranteed deal with the Orlando Magic, sources tell @TheAthletic. McClung went to camp with the Magic last season and will again compete for a roster spot. pic.twitter.com/IIjiAjLlw8

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2024

Mac McClung devrait cette année passer le plus clair de son temps du côté de la ligue de développement. Il pourra toutefois toujours passer faire un coucou pendant le Slam Dunk Contest et devenir le premier joueur de l’Histoire à remporter le concours trois fois de suite (seul Nate Robinson a réussi le triplé, en 2006, 2009 et 2010).

En parlant du Slam Dunk Contest, voici, pour finir, l’incroyable performance que nous avait proposée McClung en 2022. Une prestation qui a rendu ses lettres de noblesse au concours et qui nous donne, quand même, envie de voir ce que pourrait donner le blondinet en NBA !