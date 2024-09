En signant à l’Olympiakos ces derniers jours, Evan Fournier a officiellement tourné la page NBA, mais ce n’est pas pour autant qu’il n’a pas eu d’offre pour continuer l’aventure outre-Atlantique. En effet, les Wizards étaient prêts à recruter l’arrière français, mais ce dernier n’était pas très emballé par le projet de Washington.

Accueilli en superstar par les fans de l’Olympiakos, Evan Fournier semble plus excité que jamais à l’idée de débuter un tout nouveau chapitre dans sa carrière. Celui qui a connu deux expériences compliquées à New York puis Detroit va désormais porter les couleurs de l’un des meilleurs clubs d’Europe, tout ça dans le but de se relancer individuellement et étancher sa soif de compétition.

Ce projet proposé par l’Olympiakos, c’est typiquement le genre de challenge qui stimule Vavane, qui ne voulait pas rester en NBA juste pour être en NBA.

Evan Fournier said he was offered a 2 years contract with the Wizards in NBA, but he wasn’t interested in a “mentoring role” with the youngsters, “in a losing team”.

Added he wants to “compete” in Europe and “enjoy playing basketball again”.

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) September 4, 2024

Comme l’indique Maxime Aubin de L’Équipe, Evan Fournier aurait reçu une offre de deux ans de la part de Washington. Les Wizards étaient prêts à signer l’arrière français pour lui donner un rôle de mentor capable de transmettre son expérience NBA aux jeunots du groupe. On rappelle que la franchise de la capitale est en pleine reconstruction (15 victoires l’an passé) et possède dans son effectif les deux Français Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr (2e choix de la Draft 2024), sans oublier le rookie suisso-canadien Kyshawn George.

Lors d’un entretien avec nos confrères de la First Team, Fournier a confirmé qu’il n’était pas emballé par ce type de projet, et qu’il a ainsi préféré rentrer en Europe.

“J’avais une offre en NBA, qui vraiment… je ne voulais pas faire ça. C’était du mentoring, c’était être avec les jeunes, jouer dans une équipe qui perd, qui va tanker. […] Personnellement, ce n’est pas ce que je voulais pour ma carrière. Je sors de deux années où je ne joue pas, et je n’ai pas envie de retomber dans un truc où… J’ai envie de vivre des moments forts, j’ai envie de jouer au basket, j’ai envie d’être moi-même, j’ai envie de kiffer, j’ai envie de faire de la compétition.”

Vivre des moments forts, jouer au basket, être soi-même, kiffer, faire de la compétition, voilà autant de choses qu’Evan Fournier pourrait bien retrouver à l’Olympiakos après une fin de carrière NBA difficile.

C’est tout ce qu’on le souhaite.

Sources texte : L’Équipe / First Team