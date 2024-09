L’après-carrière de Rajon Rondo continue à se rapprocher de la justice et des tribunaux. L’ancien meneur de jeu des Celtics a plaidé coupable à une accusation de port d’arme illégale pendant que deux autres charges retenues contre lui ont été abandonnées. Il n’ira pas en prison.

Après une affaire horrible en 2022 au cours de laquelle il avait menacé sa femme avec un pistolet devant son enfant, Rajon Rondo continue d’avoir des démêlés avec la justice. L’ancien meneur de jeu est passé devant le tribunal de Jackson County dans l’Indiana avec trois chefs d’accusation.

Il a été arrêté en janvier et jugé pour port d’arme illégal, possession de marijuana et possession d’accessoires destinés à l’utilisation de drogues illicites. Selon ESPN, l’ancien Celtic a plaidé coupable à la première accusation tandis que les deux autres ont été abandonnées. Des décisions qui lui ont permis d’éviter un séjour en prison.

Rajon Rondo has pleaded guilty to a charge of unlawful possession of a firearm in Indiana. He won’t serve jail time, but will be placed on probation for 180 days.

The former NBA guard was arrested in January after being pulled over for a traffic violation.

The police found… pic.twitter.com/pg9f2BKK4c

— Basketball Forever (@bballforever_) September 3, 2024

Rajon Rondo a été placé en probation pendant 180 jours et devra donc se comporter parfaitement sur cette période pour ne pas finir derrière les barreaux.

Le double champion NBA commence à collectionner les casseroles et même si ça n’a pas encore mené à un drame, ça n’en reste pas moins préoccupant. Espérons que cette frayeur judiciaire le pousse à rester loin des tribunaux à l’avenir.

Source texte : ESPN